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    Mehmet Yusuf ÖztenKadir Şeker kiralık katil” diyerek Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner’i 100 TL dolandırdı!

    Mehmet Yusuf Özten, “Kadir Şeker kiralık katil” diyerek Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner’i 100 TL dolandırdı. Adli para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’ı engel olmak isterken öldüren Kadir Şeker, 12.5 yıl hapis cezası almış daha sonra da tahliye edilmişti.

    Tolga Yanık
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    Kadir Şeker dolandırıcılığı

    Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Yusuf Özten, Konya'da 3 yıl önce Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'daki annesi Mübeyyen Güner'e (50) sosyal medyadan mesaj gönderdi.

    Elinde cinayet ile ilgili bilgi ve belgelerin olduğunu, para karşılığında bunları elden verebileceğini söyledi. Mübeyyen Güner de Özten'in hesabına 100 TL gönderdi. Ardından da savcılığa giderek konunun araştırılmasını talep etti. Yapılan soruşturma sonucunda Özten'in kendi kullandığı instagram hesaplarından oluşturduğu mesajları Güner'e attığı, aileden bu şekilde para kopardığı belirlendi.



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    Mübeyyen Güner'in şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Yusuf Özten hakkında dava açıldı. Diyarbakır 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Özten, para aldığını itiraf etti.

    Güner'de Özten'in kendisini Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğuna inandırdığını, bu nedenle kiralık katil söylemlerinde bulunduğunu ve Şeker ile davalık olduğunu anlatarak şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme Mehmet Yusuf Özten'i 'dolandırıcılık' suçundan 'iyi hal' hükümleri de uygulayıp 10 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ceza paraya çevrilip ertelendi.
    Tolga YANIK

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    Haberler Yaşam Mehmet Yusuf Özten “Kadir Şeker kiralık katil” diyerek Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner’i 100 TL dolandırdı!
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