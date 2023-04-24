Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Yusuf Özten, Konya'da 3 yıl önce Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'daki annesi Mübeyyen Güner'e (50) sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Elinde cinayet ile ilgili bilgi ve belgelerin olduğunu, para karşılığında bunları elden verebileceğini söyledi. Mübeyyen Güner de Özten'in hesabına 100 TL gönderdi. Ardından da savcılığa giderek konunun araştırılmasını talep etti. Yapılan soruşturma sonucunda Özten'in kendi kullandığı instagram hesaplarından oluşturduğu mesajları Güner'e attığı, aileden bu şekilde para kopardığı belirlendi.