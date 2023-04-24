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    Çifte bayram coşkusu! Türkiye hem Ramazan Bayramı’nı hem de 23 Nisan’ı kutladı

    Türkiye, hem Ramazan Bayramı’nı, hem de 23 Nisan’ı kutladı. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, gösteriler yaptı. Şarkılar söyleyip Atatürk’ü andı.

    Çifte bayram coşkusu

    TBMM'nin açılışının 103'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Resmi törenler dün uygulandı. Ancak okulların 23 Nisan kutlamalarının hafta boyunca kendi programlarına göre yapılacağı açıklandı.

    Kutlamalar özellikle deprem bölgelerinde biraz buruk geçse de, çocuklar şarkılar söyledi, gösteriler yaptı. Türk bayrakları açıp kendilerine bu bayramı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Tüm illerde kentin mülki amirleri, Atatürk anıtlarına çelenk koyup günün önemini anlatan konuşmalar yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi parti temsilcileri ve ile gittiği Anıtkabir'de şeref defterini imzaladı.

    Bir eline Atatürk ftoğrafı, diğereline Türkbayrağı alan çocuklar, alanlara koştu. Cumhuriyet coşkusun yaşadı. Okullardaki törenlere öğrenciler katıldı. En buruk kutlamalar ise 11 ili vuran deprem bölgesinde yapıldı.

    DEPREMZEDELER ANISINA



    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anı defterine "Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir" diye yazdı.

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