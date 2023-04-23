18 yıllık savaşı kazandı: 'Görkem'li mutluluk!

İstanbul'da yaşayan Yıldız, 22 yaşındayken rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde yumurtalık kanseri olduğu ortaya çıktı! Ameliyatla sol yumurtalığı alındı. 18 yıl kanserle savaştı! 3 kez ameliyat geçiren genç kadın, hastalığı yense de doktorların 'Çocuk sahibi olman imkansız' sözüyle yıkıldı! 2 yıl önce Mehmet Yıldız'la evlendikten sonra anne olmak için şansını deneme kararı aldı.

'BU SAVAŞI KAZANDIM'

Kişiye özel uygulanan tüp bebek tedavisi sonrası bir mucize yaşandı! İlk denemede hamile kalmayı başaran Görkem Gülhan Yıldız, 5 ay önce kızı Alin'i kucağına aldı. Mücadelesi şu sözlerle anlattı: Yumurta rezervim çok düşüktü. Ancak denemek istedim. Tedaviye başladım. 3 tane embriyomuz oluştu. 2 tanesi transfer edildi ve ilk transferde Alin doğdu. 2'nci embriyomuz dondurulmuş bir şekilde bizi bekliyor. İnşallah Alin'e bir kardeş düşünüyoruz. Çok şükür bu savaşı kazandık Alin hayatımızda...



ÜMİDİMİZİ KESMEDİK

Baba Mehmet Yıldız, tedavide ümitlerini hiç kaybetmediklerini söyledi. "Evlendiğimiz zaman Görkem çocuğu olmayacağını söylemişti. Ben Allah'tan ümit kesilmez dedim. Gerçekten de Allah'tan ümit kesilmeyeceğini gördük. Sonuçta ailemize Alin'i kattık, mutluyuz" dedi.