Polis lojmanında cansız bedeni bulunan Yeşim Akbaş'ın annesi konuştu: "İntihar etmesi mümkün değil. Bir daha bayram yüzü göremeyeceğiz"





SU TABANCASIYLA BİLE OYNAYAMIYORDU

Anne Aysun Akbaş (54), "Dışarıda olduğunu bilmek bizim için berbat bir duyguydu. Bu karar acımı az da olsa hafifletti. Hayat dolu kızım da biz de bir daha bayram yüzü göremeyeceğiz. Onun da bir daha bayram yüzü görmesini istemiyorum. Kızım silahtan çok korkardı.

Su tabancasıyla dahi oynamayan çocuktu. Silahla intihar etmesi mümkün değil" dedi. Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen baba Mustafa Akbaş (64) ise "Görev yaptığı ilçede çok sayıda olaya karıştığını, hatta tacizde bulunduğu için Demirci ilçesine sürüldüğünü duyduk. Buraya gelmesi doğru değil, görevden alınması gerekirdi" diye konuştu.