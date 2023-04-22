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    • Yaşam
    • 22.04.2023 15:02
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    • 22.04.2023 15:02
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    Boş arazide erkek cesedi bulundu! Cinayet şüphesi: Darp izleri tespit edildi

    Adıyaman'da yürüyüş yapan vatandaşlar, boş arazide oturmuş vaziyette bir erkek cesedi buldu. Olay yeri ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izleri tespit edildi. Üzerinde kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen şahsın, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    AJANSLAR
    Boş arazide korkunç manzara!

    Adıyaman'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sabahın erkek saatlerinde boş arazi içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

    BOŞ ARAZİDE BULUNDU
    Adıyaman Merkez Malazgirt Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde ilerleyen yürüyüş yapan vatandaşlar boş arazi içerisinde oturmuş bir vaziyette olan bir erkek cesediyle karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

    DARP İZLERİNE RASTLANDI
    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.

    MORGA KALDIRILDI
    Olay yerinde incelemesi yapılan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Boş arazide erkek cesedi bulundu! Cinayet şüphesi: Darp izleri tespit edildi
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