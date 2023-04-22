Boş arazide erkek cesedi bulundu! Cinayet şüphesi: Darp izleri tespit edildi

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarındaki erkek cesedinde darp izlerine rastlandı.