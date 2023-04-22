Kağıthane'de feci kaza! Kaza yaptığı aracına bakmak istedi hayatından oldu: Kaçan sürücü her yerde aranıyor

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü O.A 'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.