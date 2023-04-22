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    • Yaşam
    • 23.04.2023 06:39
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    • 23.04.2023 06:39
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    Kağıthane'de feci kaza! Kaza yaptığı aracına bakmak istedi hayatından oldu: Kaçan sürücü her yerde aranıyor

    Kağıthane, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu’nda maddi hasarlı kaza yaptığı otomobiline bakmak için sol şeritte duran sürücüye (O.A.), aynı istikamette arkadan gelen başka bir araç, önce kaza yapan otomobile ardından sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü hayatını kaybederken çarpan sürücü ise aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kağıthane’de feci kaza! Arkasına bakmadan kaçtı

    Kaza, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.A kontrolündeki 06 M 2132 plakalı otomobil, Hasdal yönünde seyir halindeyken plakası henüz belirlenemeyen bir araçla maddi hasarlı trafik kazası yaptı.

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    Aracına bakmak isteyen sürücü O.A , sol şeritte durarak otomobilinden indi. Bu sırada plakası henüz belirlenemeyen farklı bir araç, önce sol şeritte duran A.O'nun otomobiline ardından da sürücü O.A.'ya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yola savrulan O.A. ağır yaralandı. Otomobile ve sürücüsüne çarpan araç sürücüsü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
        Otomobil sürücüsü O.A 'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI
        Kazaya karışan diğer araç sürücüleri, araçlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin kamera kayıtlarından kaçan sürücüleri tespit etme çalışmaları sürüyor.

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        Haberler Yaşam Kağıthane'de feci kaza! Kaza yaptığı aracına bakmak istedi hayatından oldu: Kaçan sürücü her yerde aranıyor
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