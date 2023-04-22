Kağıthane'de feci kaza! Kaza yaptığı aracına bakmak istedi hayatından oldu: Kaçan sürücü her yerde aranıyor

Kaza, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde saat 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, O.A kontrolündeki 06 M 2132 plakalı otomobil, Hasdal yönünde seyir halindeyken plakası henüz belirlenemeyen bir araçla maddi hasarlı trafik kazası yaptı.
KAĞITHANE'DE FECİ KAZA! ARKASINA BAKMADAN KAÇTI | VİDEO İZLE
Aracına bakmak isteyen sürücü O.A , sol şeritte durarak otomobilinden indi. Bu sırada plakası henüz belirlenemeyen farklı bir araç, önce sol şeritte duran A.O'nun otomobiline ardından da sürücü O.A.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan O.A. ağır yaralandı. Otomobile ve sürücüsüne çarpan araç sürücüsü, aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.