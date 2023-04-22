Afetin üzerinden günler geçmesine rağmen kızı ve torununu bulamayan Mehmet Beşerikli'nin sözleri yürekleri yaktı!

Deprem, 11 ili yıktı. En büyük kaybın olduğu yer ise Hatay'dı. Şehrin en gözde yapılarından Rönesans Rezidans da asrın felaketinde saniyeler içinde yıkıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yalnızca 12 kişi sağ kurtarıldı! Yüzlerce kişi ise hala kayıptı...
İşte onlardan biri de öğretmen Biray Becerikli ise kızı Nazende Dila'ydı. 'Cennetten bir köşe' denilerek satılan 250 daireli sitenin enkazı kaldırılmasına rağmen anne ile kızı hala bulunamadı.
Enkazın başında 17 gün boyunca bekleyen baba Mehmet Beşerikli, kızıyla torununun acısıyla yandı... Buruk bir bayram geçirdiklerini söyleyen Beşerikli, torununun fotoğrafıyla teselli bulduğunu anlattı. "Deprem sonrası kızımın evine gittiğimde, yatağı ile torunumun eşyalarını gördük. Nazende'nin enkazdan bulup çıkardığımız eşya ve oyuncaklarını alıp yanımızda getirdik. Şimdi, torunumun fotoğrafına ve oyuncaklarına bakarak hasret gideriyoruz. Depremin ilk günleri çıkan cesetlerimize bakıyoruz. Yok, yok, yok. Sabır kalmadı. Ramazan Bayramı kutlanacak. Artık, bayram temizliği yok. Bayram namazından sonra evine giden baba yok. Kahvaltı hazırlayan anne olmayacak. Elini öpecek evlat olmayacak" diyerek ağladı.
ELİZ MUCİZESİ
Malatyalı Oktay ve Gizem Polat'ın kızları Eliz Lina, 20 ay önce SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Depremde evleri hasar gören çift, Samsun'a yerleşti. Bir yandan da Eliz'in tedavisi için kampanya düzenledi. Ve kısa sürede bir mucize gerçekleşti. Tedavi için gerekli olan para denkleştirildi. Dün, Almanya'ya doğru yola çıkan Polat ailesi, yardımseverlere teşekkür etti. "Eliz'in yürüdüğü ve koştuğu günleri görebilmek adına Almanya'ya gidiyoruz. Eliz Lina'nın ilacına uçuruyoruz" dedi.