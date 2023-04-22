Afetin üzerinden günler geçmesine rağmen kızı ve torununu bulamayan Mehmet Beşerikli'nin sözleri yürekleri yaktı!

Deprem, 11 ili yıktı. En büyük kaybın olduğu yer ise Hatay'dı. Şehrin en gözde yapılarından Rönesans Rezidans da asrın felaketinde saniyeler içinde yıkıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yalnızca 12 kişi sağ kurtarıldı! Yüzlerce kişi ise hala kayıptı...

İşte onlardan biri de öğretmen Biray Becerikli ise kızı Nazende Dila'ydı. 'Cennetten bir köşe' denilerek satılan 250 daireli sitenin enkazı kaldırılmasına rağmen anne ile kızı hala bulunamadı.