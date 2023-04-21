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    Ramazan Bayramı için telaş başladı

    Bayram telaşının adresi İstanbul Bahçelievler’di. 55 TL’ye baklava almak isteyenler saatlerce kuyrukta bekledi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Bak’love’

    Ramazan Bayramı için telaş başladı. Arefe gününde son alışverişler yapıldı. Dün, binlerce kişi İstanbul Bahçelievler'deki tatlıcıya aktı! Kilosu 55 liradan başlayan baklavalardan almak isteyenler 3 saate yakın sıra beklemek zorunda kaldı.

    Mehmet Tercan ise "Çok kuyruk var, 3 saattir 3 adım ilerledik. Fiyatları nedir bilmiyorum, sırayı görünce 'Ben de gireyim' dedim" ifadesini kullandı. İşletmeci Adil İpekli de "Biz sürümden kazanç sağlıyoruz, piyasaya göre daha çok mal edip piyasaya göre daha ucuza satıyoruz. O yüzden tercih ediyorlar bizi" açıklaması yaptı.



    HA'DİE' CANIM!
    Almanya'da yayınlanan Die Aktüelle dergisi, yeni sayısını yayınladı. Kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'u kullandı! 2013'te geçirdiği kaza sonucu komaya giren Schumacher'la röportaj yaptığını yazdı! Ancak röportajın yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Schumacher'in ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Pilotun eşi Corinna, daha önce "Michael hep bizi korudu şimdi biz onu koruyoruz" açıklaması yapmıştı.



    ARABA SEVDASI
    Eskişehirli Orhan Akkaya, 5 yıl önce hurdalıktan 1979 model otomobil satın aldı. 6 ay boyunca tamir için çalıştı, çabaladı. Aracını bambaşka bir görünüme kavuşturmayı başardı.

    "Onu garaja getirdiğimde etekleri çürük durumdaydı. Motoru da 10 yıldır çalışmıyordu. Günde ortalama 7-8 saat çalıştım ve 6 ayda aracı bu hale getirdim" ifadesini kullandı.



        ŞİMDİ HESAP ZAMANI
        Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığını yapan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'tan tarifeli uçakla dün saat 10.10'da sıralarında İstanbul'a getirildi. 400 bin kişiyi 356 milyon lira çarpan Özer'e ait laptop ve cep telefonu ile dijital materyallerin olduğu bir kutu dikkat çekti. Teslim alınan kutunun özel bir ekip tarafından inceleneceği öğrenildi. Özer, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



        RANA CABBAR'I KAYBETTİK
        Karaciğer kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp yetmezliğiyle de mücadele eden ünlü oyuncu Rana Cabbar (78), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyası yasa boğuldu. Cabbar, Aşk-ı Memnu'daki Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

        KEZBAN TETİKTE
        MUĞLA'DA Kezban Çelik (31), evine gelen Ömer Karaca ile tartıştı. Kurşun yağdırdı. Müebbetler yargılandı. Öldürdüğü Karaca'yı suçladı: Asıl onun eli tetikteydi.

            AK PARTİ BİNASINA HAİN SALDIRI
            AK Parti Çukurova ilçe binası önüne saat 16.00'de gelen 24 yaşındaki A.K, elindeki pompalı tüfeği ateşledi. Binaya 13-14 el ateş açan A.K, kısa sürede polis tarafından ele geçirildi.

            İfadesinde, "Bilerek ve isteyerek ateş açtım" dediği bildirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "13-14 el ateş açıp mensubu olduğu partiyi söylemiş. Bu şahsın eyleminin kendisini şu partiye aitim bu motivasyonla yapıyorum demesinin önemi yok. Esas olan şu "TV'den izliyordum, AK Parti'nin bazı söylemleri nedeniyle eylemi gerçekleştirmek istedim" gibi söylemleri var. Nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etme amacı olduğunu ifade ediyoruz. Hangi provokasyon olursa olsun bundan geri adım atmadan bütün provokasyonlarla mücadele ederek sandığa gideceğiz" dedi.



            EN HÜZÜNLÜ BAYRAM
            Türkiye'nin toprağa düşmüş vatan evlatları, bu bayram öncesinde de unutulmadı. Arife günü şehitliklere akın eden şehit yakınları, hem temizlik yaptı, hem de Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitlerini andı. Şehit yakınlarının hüzünlü kabristan ziyaretinde güvenlik güçleri de onları yalnız bırakmadı. Ekipler, şehit meslektaşlarının mezarlarına karanfil bıraktı. Mezarları gül suyuyla yıkadı.

            2.5 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 2 milyon 509 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 600'er, 4 bilenler bin 132'şer, 3 bilenler 57'şer, 2 bilenler 6'şar lira ikramiye alacak.

            POMPADA İNDİRİM
            Bayram müjdeleri birbirini izledi! Benzine 1 lira 21 kuruş, motorine ise 91 kuruş indirim geldi.

            BEYAZLARA ELVEDA!
            Bilim insanları, saçların neden beyazladığını keşfetti. Tedavi formülleri üretti. Yakında kimsenin başına aklar düşmeyeceği belirtildi!

            'KIYAN'PEDER!
            Rize'de E.G, eşi Ali Gerdan ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti. Gerdan da bir süre sonra eşiyle konuşup soluğu barışmak için kayınpederinin evinde aldı. Mehmet Arıcı, damadıyla tartıştı. Kurşun yağdırdı. Kanlar içinde kalan Gerdan, kurtarılamadı. Katil kayınpeder, tutuklandı.
            Mustafa BAYRAK

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            Haberler Yaşam Ramazan Bayramı için telaş başladı
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