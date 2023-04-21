Ramazan Bayramı için telaş başladı. Arefe gününde son alışverişler yapıldı. Dün, binlerce kişi İstanbul Bahçelievler'deki tatlıcıya aktı! Kilosu 55 liradan başlayan baklavalardan almak isteyenler 3 saate yakın sıra beklemek zorunda kaldı.

Mehmet Tercan ise "Çok kuyruk var, 3 saattir 3 adım ilerledik. Fiyatları nedir bilmiyorum, sırayı görünce 'Ben de gireyim' dedim" ifadesini kullandı. İşletmeci Adil İpekli de "Biz sürümden kazanç sağlıyoruz, piyasaya göre daha çok mal edip piyasaya göre daha ucuza satıyoruz. O yüzden tercih ediyorlar bizi" açıklaması yaptı.





HA'DİE' CANIM!

Almanya'da yayınlanan Die Aktüelle dergisi, yeni sayısını yayınladı. Kapağında Formula 1 pilotu Michael Schumacher'u kullandı! 2013'te geçirdiği kaza sonucu komaya giren Schumacher'la röportaj yaptığını yazdı! Ancak röportajın yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Schumacher'in ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Pilotun eşi Corinna, daha önce "Michael hep bizi korudu şimdi biz onu koruyoruz" açıklaması yapmıştı.