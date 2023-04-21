Asrın felaketinde enkazlar kaldırıldıkça acının boyutu gözler önüne serildi!

Türkiye 6 Şubat sabahına tarihinin en büyük acılarından biriyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ili yıktı. Dakikalar, saatler, günler ilerledikçe acının boyutu arttı. Devlet ise 85 milyon vatandaşıyla kol kola, yürek yüreğe verip ayağa kalkmak için düğmeye bastı.

İlk iş olarak enkazlar kaldırıldı. Yıkımın vurduğu şehirlerden biri olan Hatay'da da bilanço ağırdı. Enkazlardan kaldırılmaya başlandı. Yıkılan evlerin enkazları kamyonlarla belirlenen hafriyat alanlarına taşındı. Şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon ton enkaz kaldırıldı. Yıkılan evlerin enkazları kaldırıldığında ortaya çıkan boşluk ise ağlattı. Bir zamanlar çocukların oyunlarıyla, büyüklerin park oturmalarıyla şenlenen alanlarda artık kocaman bir boşluk vardı.