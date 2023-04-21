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    Asrın felaketinde enkazlar kaldırıldıkça acının boyutu gözler önüne serildi!

    Deprem Türkiye’yi vurdu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı yüreklere dokundu. Devlet, şehirleri ayağa kaldırmak için yeniden işe koyuldu. Enkazlar kaldırıldıkça ortaya çıkan manzara ise hüzün dolu bir boşluktu...

    Bu boşluk doldurulamaz

    Türkiye 6 Şubat sabahına tarihinin en büyük acılarından biriyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ili yıktı. Dakikalar, saatler, günler ilerledikçe acının boyutu arttı. Devlet ise 85 milyon vatandaşıyla kol kola, yürek yüreğe verip ayağa kalkmak için düğmeye bastı.

    İlk iş olarak enkazlar kaldırıldı. Yıkımın vurduğu şehirlerden biri olan Hatay'da da bilanço ağırdı. Enkazlardan kaldırılmaya başlandı. Yıkılan evlerin enkazları kamyonlarla belirlenen hafriyat alanlarına taşındı. Şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon ton enkaz kaldırıldı. Yıkılan evlerin enkazları kaldırıldığında ortaya çıkan boşluk ise ağlattı. Bir zamanlar çocukların oyunlarıyla, büyüklerin park oturmalarıyla şenlenen alanlarda artık kocaman bir boşluk vardı.

    CESUR YÜREK
    K.maraşlı Çağatay Şahan (16), 3 yıl önce kalp yetmezliğine yakalandı. Nakil listesine alındı. Bir yandan da yapay kalp cihazıyla yaşamına devam etmeye başladı. 1.5 yıl bekledikten sonra, kendisiyle aynı yaştaki bir gencin kalbiyle hayata sarıldı. Ancak bu kez de 6 Şubat'taki asrın felaketine yakalandı! Ailesiyle birlikte enkaz altından kurtarılan Şahan, hastanede tedavi altına alındı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Organ bağışı gerçekten çok önemliymiş. Depremde üç kuzenim vefat etti. Psikolojik olarak çok zorlandım ama iyi olmaya çalışıyorum.

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    Haberler Yaşam Asrın felaketinde enkazlar kaldırıldıkça acının boyutu gözler önüne serildi!
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