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    • 20.04.2023 08:01
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    • 20.04.2023 08:01
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    21 Nisan 2023 bayram namazı saat kaçta? 2023 Bursa, Antalya, Konya bayram namazı vakitleri! Bursa, Antalya, Konya BAYRAM NAMAZI saati!

    Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. İşte bayram namazı vakitleri!

    takvim.com.tr
    Bursa, Antalya, Konya bayram namazı saat kaçta?

    Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. İşte bayram namazı vakitleri!

    Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri!

    DİYANET BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    ANTALYA: 06.46

    BURSA: 06.49

    KONYA: 06.38

    İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram Namazının kılınışı birinci rekat:

    1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

    2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

    3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

    Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

    İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

    Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

    4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

    5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

        Bayram Namazının Kılınışı İkinci rekat:

        6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

        (Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

        7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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        Haberler Yaşam 21 Nisan 2023 bayram namazı saat kaçta? 2023 Bursa, Antalya, Konya bayram namazı vakitleri! Bursa, Antalya, Konya BAYRAM NAMAZI saati!
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