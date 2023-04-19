Gaziosmanpaşa'da acı olay: Bayram temizliği yaparken pencereden düştü

DENGESİNİ KAYBEDİĞ PENCEREDEN DÜŞTÜ

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı.