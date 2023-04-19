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    • Yaşam
    • 19.04.2023 15:48
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    • 19.04.2023 15:48
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    Gaziosmanpaşa'da acı olay: Bayram temizliği yaparken pencereden düştü

    Gaziosmanpaşa'd acı bir olay yaşandı. Bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen Aysel Gümüşcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Bayram temizliği yapan kadının acı ölümü!

    Gaziosmanpaşa'da, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen Aysel Gümüşcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, dünsaat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu.

    DENGESİNİ KAYBEDİĞ PENCEREDEN DÜŞTÜ
    Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti.

        Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

        Aysel Gümüşcü'nün yakını Halim Gümüşcü ise, "Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor. " dedi.

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        Haberler Yaşam Gaziosmanpaşa'da acı olay: Bayram temizliği yaparken pencereden düştü
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