Gaziosmanpaşa'da acı olay: Bayram temizliği yaparken pencereden düştü

Gaziosmanpaşa'da, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen Aysel Gümüşcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dünsaat 15.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu.
DENGESİNİ KAYBEDİĞ PENCEREDEN DÜŞTÜ
Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti.