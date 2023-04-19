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    Filyos Çayı kenarında sır 7 dakika! Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili kan donduran detay

    Genç kızın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı D.A., kameralardan kaçamadı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Dina’yı ’7’ bitirdi

    Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili şok görüntülere ulaşıldı.

    Tam 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra 4. kez sevkedildiği mahkemede tutuklanan zanlı D.A.'nın "Dina yolda arabama bindi, sonra atlamak istedi. Ardından inip kaçtı" şeklindeki sözlerine kimse inanmadı. Bölgede yapılan araştırmada, kamera kayıtlarına ulaşıldı. Zanlı Acar'ın, Dina'nın ölü bulunduğu çay kenarında 7 dakika beklerken görüntüleri ortaya çıktı.



    'SUDAN' SEBEPLE ÖLÜM
    Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evine bir roketin isabet etmesi sonucu 2 yaşındaki kızı Elin can verdi. Sudan ordusu yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Sudan güvünlik güçleri, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına, bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını bildirdi.

    JAKAL TAM NOT ALDI
    Türkiye, yerli SİHA'lara bir yenisini daha ekledi. Fly BVLOS Technology, öz sermaye ile tasarlanan Jakal'ı, ihraç etti. Baş Mühendisler Orkut Aktaş ve Fehmi Özcan liderliğinde THALES UK'un teknik desteğiyle SİHA'ya dönüştürülen Jackal, ilk füze test atışını Ekim 2022'de İngiltere'de gerçekleştirdi. Uzmanlar Jakal'a tam not verdi.

        ÇOK HAVALI
        Kangal köpeklerinin ünü sınırları aştı! Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayvan sever, kangal sahibi olmak için yarıştı. TİGEM'in Sivas'taki işletmesinde de safkan Kangal köpeklerine yoğun ilgi vardı. İşletme Müdürü Hasan Keskin, "Yılda 90 yavru alıyoruz. Her biri KDV hariç 7 bin 500 liradan satılıyor. İşletmemize talep daha çok, onun için sıraya koyuyoruz" ifadesini kullandı.

        BU 'SEFER' BAŞKA
        Ankara-Trabzon seferini yapan uçak, 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı! Yomra'da çürümeye terk edilen uçak, pide salonu yapılmak üzere satın alındı! Abdülkadir Bektaş, uçağa 4 milyon TL harcadıklarını açıkladı. "Uçakta 40-50 kişi yemek yiyebilecek. Turizm sezonuna yetiştireceğiz" ifadesini kullandı.

        'KOCA'MAN DEHŞET
        İstanbul Bağcılar'da Hüseyin Turan (70), önceki gün eşi Sevim Turan'a (62) evde pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Ardından polisi aradı. Eşini öldürdüğünü söyledikten sonra aynı silahla canına kıydı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çiftin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Komşuları, "İki kişilerdi geriye iki kuş kaldı" diye ağladı.

            BU NEYİN TELAŞI!
            İzmir Bayraklı'da yaşayan Aslıhan Sinem Çiçek (18), 8 ay önce iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken genç kızın son görüntülerine ulaşıldı. Çiçek'in Cem A.'nın (27) evinin sokağında telaşlı şekilde koştuğu ortaya çıktı. Baba Serdar Çiçek, "Kızımın katili Cem A" ifadesini kullandı.



            NEFİS HAREKET
            Mardin'de 5 aylık Zehra Emek, nefes borusundan rahatsızlandı. Sağlık Bakanlığı ambulans uçak yolladı. Ankara'ya getirilen küçük yavru, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tam 85 gün sonra kardeşleriyle kucaklaştı.



            KAFADAN ŞÜPHELİ!
            Manisa'da Yeşim Akbaş, komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin evinde başından vuruldu. Ölü olarak bulundu. Zanlı serbest bırakılırken eski eşi Meryem Emir, konuştu: Benim de başıma 2 kez silah dayadı. Defalarca darp etti.

                AYNI CAMİDE İKİZ İMAMLAR
                Konya'da 749 yıllık Sadrettin Konevi Camii'nde hatimle teravih namazı kıldırma geleneğini tek yumurta ikizi imamlar sürdürüyor. İkiz imamlardan hafız Bekir Sivrikaya, camide 12 yıldır imam hatip olarak görev yapıyor. Her gün bir cüzün okunduğu, hatimle teravih namazı geleneğinin sürdürüldüğü tarihi camiye tek yumurta ikizlerinden Mustafa Sivrikaya'nın da 2015'te görevlendirilmesiyle teravih namazlarını dönüşümlü kıldıran kardeşleri, cemaat kolay kolay ayırt edemiyor. Caminin imamı Bekir Sivrikaya, 12 yıldır görev yaptığı yerde kardeşiyle Ramazan'da birlikte teravih namazı kıldırdıklarını söyledi.

                TEK KİŞİ SANIYORLAR
                "8 yıldır teravih kıldırıyoruz ama hâlâ ikiz olduğumuzu bilmeyenler oluyor" diyen Sivrikaya "Tek kişinin kıldırdığını sanıyorlar. Buraya 'ikiz imamların hatimle teravih kıldırdığı cami' deniliyor" dedi. Mustafa Sivrikaya da, teravihin 10 rekatını kendisinin 10 rekatını kardeşinin kıldırdığını belirterek, "İkimizi görünce şaşırıyorlar" diye konuşuyor.

                BİR TALİHLİYE 75 MİLYON
                6 bilen bir kişi, 75 milyon 863 bin lira kazandı. 5 bilenler 84 bin 6'şar, 4 bilenler bin 192'şer, 3 bilenler 61'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

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                Bursa’da tarih meydana çıkıyor
                Haberler Yaşam Filyos Çayı kenarında sır 7 dakika! Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili kan donduran detay
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