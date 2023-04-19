Filyos Çayı kenarında sır 7 dakika! Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili kan donduran detay

ÇOK HAVALI

Kangal köpeklerinin ünü sınırları aştı! Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayvan sever, kangal sahibi olmak için yarıştı. TİGEM'in Sivas'taki işletmesinde de safkan Kangal köpeklerine yoğun ilgi vardı. İşletme Müdürü Hasan Keskin, "Yılda 90 yavru alıyoruz. Her biri KDV hariç 7 bin 500 liradan satılıyor. İşletmemize talep daha çok, onun için sıraya koyuyoruz" ifadesini kullandı.