Filyos Çayı kenarında sır 7 dakika! Gabonlu Dina'nın ölümüyle ilgili kan donduran detay

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili şok görüntülere ulaşıldı.
Tam 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra 4. kez sevkedildiği mahkemede tutuklanan zanlı D.A.'nın "Dina yolda arabama bindi, sonra atlamak istedi. Ardından inip kaçtı" şeklindeki sözlerine kimse inanmadı. Bölgede yapılan araştırmada, kamera kayıtlarına ulaşıldı. Zanlı Acar'ın, Dina'nın ölü bulunduğu çay kenarında 7 dakika beklerken görüntüleri ortaya çıktı.
'SUDAN' SEBEPLE ÖLÜM
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda 200'e yakın kişi hayatını kaybetti. Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evine bir roketin isabet etmesi sonucu 2 yaşındaki kızı Elin can verdi. Sudan ordusu yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Sudan güvünlik güçleri, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına, bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını bildirdi.
JAKAL TAM NOT ALDI
Türkiye, yerli SİHA'lara bir yenisini daha ekledi. Fly BVLOS Technology, öz sermaye ile tasarlanan Jakal'ı, ihraç etti. Baş Mühendisler Orkut Aktaş ve Fehmi Özcan liderliğinde THALES UK'un teknik desteğiyle SİHA'ya dönüştürülen Jackal, ilk füze test atışını Ekim 2022'de İngiltere'de gerçekleştirdi. Uzmanlar Jakal'a tam not verdi.