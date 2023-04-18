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    • Yaşam
    • 18.04.2023 07:20
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    • 18.04.2023 07:20
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    Diyarbakır’da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli ateş açtı: Operasyon başlatıldı

    Diyarbakır’da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli, 'Dur' ihtarında bulunan polislere ateş açtı. Kısa süreli çatışmanın yaşandığı bölgeden kaçan şüphelinin yakalanması için takviye polis ekipleriyle geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    AJANSLAR
    Diyarbakır’da polis aracına silahlı saldırı

    Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 kişi yakalandı.

    'DUR' İHTARINA UYMADI
    Dün 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinde, devriye gezen uygulama ekiplerine Talaytepe Mahallesi'nde silahlı saldırıda bulunuldu.

    Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli şahsa yönelik çalışma yapan polis ekipleri, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarından sonra şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı.

    OPERASYON BAŞLATILDI
    Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan şahıs için çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

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        Haberler Yaşam Diyarbakır’da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli ateş açtı: Operasyon başlatıldı
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