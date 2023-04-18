Diyarbakır’da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli ateş açtı: Operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 kişi yakalandı.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Dün 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinde, devriye gezen uygulama ekiplerine Talaytepe Mahallesi'nde silahlı saldırıda bulunuldu.
Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli şahsa yönelik çalışma yapan polis ekipleri, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarından sonra şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi.