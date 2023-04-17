Kartal'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 2 kişi yaralandı, bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 yaralı ile tatlı dükkanında otururken yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.