İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesinden kahreden sözler....

İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara, çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit maçı için İstanbul'a geldi. 3-0'lık yenilginin ardından Üsküdar'daki oteline gitti. Nijeryalı oyuncu Julia Ituma, 6. kattaki odasına yerleşti.
Saat 23.55'e kadar telefonla konuştu, kimliği bilinmeyen biriyle uzun uzun kavga etti! Sabah 05.31'te odasının penceresinden düşerek can verdi! Olayla ilgili soruşturma sürerken genç sporcunun telefonunda 'Hoşça kalın dostlar' yazılı fotoğraf bıraktığı iddia edildi. Bu durum, intihar şüphesini güçlendirdi. Önceki gün İstanbul'a gelen anne Elizabeth Udeokereke ise kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getirdi.
İtalyan basınına verdiği röportajda Julia'nın telefonundaki tüm bilgilerin silindiğini söyledi! "İçi tamamen boştu. Mesajları, adres defteri ve WhatsApp mesajları silinmişti" dedi.