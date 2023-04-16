İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesinden kahreden sözler....

Saat 23.55'e kadar telefonla konuştu, kimliği bilinmeyen biriyle uzun uzun kavga etti! Sabah 05.31'te odasının penceresinden düşerek can verdi! Olayla ilgili soruşturma sürerken genç sporcunun telefonunda 'Hoşça kalın dostlar' yazılı fotoğraf bıraktığı iddia edildi. Bu durum, intihar şüphesini güçlendirdi. Önceki gün İstanbul'a gelen anne Elizabeth Udeokereke ise kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getirdi.