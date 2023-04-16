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    İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesinden kahreden sözler....

    Voleybolcu Julia Ituma, maç için İstanbul’a geldi. Oteline yerleşti. Telefonda bir arkadaşıyla saatlerce kavga etti. Ardından 6. kattan düşerek can verdi. Ölümüyle ilgili şüphelere yenisi eklendi! Annesinin iddiası ilginçti: Telefondaki tüm kayıtları ve mesajları silinmiş. Anne Elizabeth Udeokereke, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi. “O çok güçlüydü. Başarı avuçlarının arasındaydı. Yaşıtlarına rağmen kariyerinde zirveye yerleşmişti. Kızım intihar etmiş olamaz” dedi.

    Entelesan!

    İtalyan voleybol takımı Igor Gorgonzola Novara, çarşamba günü Eczacıbaşı Dynavit maçı için İstanbul'a geldi. 3-0'lık yenilginin ardından Üsküdar'daki oteline gitti. Nijeryalı oyuncu Julia Ituma, 6. kattaki odasına yerleşti.

    Saat 23.55'e kadar telefonla konuştu, kimliği bilinmeyen biriyle uzun uzun kavga etti! Sabah 05.31'te odasının penceresinden düşerek can verdi! Olayla ilgili soruşturma sürerken genç sporcunun telefonunda 'Hoşça kalın dostlar' yazılı fotoğraf bıraktığı iddia edildi. Bu durum, intihar şüphesini güçlendirdi. Önceki gün İstanbul'a gelen anne Elizabeth Udeokereke ise kızının intihar ettiğine inanmadığını dile getirdi.

    İtalyan basınına verdiği röportajda Julia'nın telefonundaki tüm bilgilerin silindiğini söyledi! "İçi tamamen boştu. Mesajları, adres defteri ve WhatsApp mesajları silinmişti" dedi.

        Telefondaki WhatsApp uygulamasının da kaldırıldığını sözlerine ekledi. Bu durum, şüpheyi derinleştirdi.

        Olayı, telefondaki mesajların çözeceği belirtildi. Öte yandan ülkesine gönderilen sporcu için salı günü Milano'da cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın annesinden kahreden sözler....
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