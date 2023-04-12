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    Şehre inen kuduz kurt dehşet saçtı!

    Destegül Uğurlu, köye inen kurdun saldırısına uğradı! Yanak, dudak ve çene bölgesinden yaralandı. Canını zor kurtardı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Allah ’kurt’ardı!

    Erzurum Tortum'un Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Destegül Uğurlu (52), dün sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra gitti. Ancak şehre kuduz bir kurt indi. Uğurlu ve çevredeki vatandaşlara saldıran hayvan, etkisiz hale getirildi. Erzurum'a sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Ağır yaralanıp ameliyat edilen Destegül Uğurlu, "Ahırdan çıkacağım an birden kurt saldırdı. Yüzüm ve kollarımdan yaralandım. Bağırınca kaçtı. Bu kez mahalledeki insanlara dehşet yaşattı. Beni Allah kurtardı, çocuklarıma bağışladı" dedi.

    GÖZ BEBEĞİ
    K.Maraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası, depremde hasar almayan sağlık merkezlerinden biriydi. Afetin ilk gününden itibaren yaraların sarılmasına destek verdi. 550 ameliyat yapıldı, binlerce hastanın tedavisi gerçekleşti. 66 günde 700 bebek burada dünyaya geldi.



    CANSINIZ!
    Gaziantep'te Polatlar Ailesi enkaz altında kaldı. Baba Yusuf ile anne Elif Polatlar kurtarılamadı. Ancak çocukları Nuri (12), Berat (10) ve Ecrin (3), betonların arasından sağ çıktı. Ecrin'in sağ bacağı diz altından, Berat Can'ın da sol kolu dirsek altından ampüte edilmesi kararlaştırıldı. Dün protezine kavuşan Berat, "İnşaat mühendisi olup sağlam bina yapacağım" dedi.



        MİNARE FACİASI
        Kahramanmaraş merkezli deprem, çevre illeri de salladı. Gaziantep'in Oğuzeli İlçesin'de bulunan Aşağı Camii, ağır hasar aldı. Bunun üzerine dün kontrollü yıkıma başlandı. Minare, halat bağlanıp iş makinesiyle çekildiği sırada facia yaşandı! Metrelerce yükseklikteki minare, iş makinesininüzerine yıkıldı. Kepçe operatörü Mert Köseoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SOĞUK DUŞ
        ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, ilginç anlar yaşandı. Programa katılan Tatar uyruklu Rus vatandaşı Albina Kamilova, sevgilisi Doğan Kaan tarafından dolandırıldığını anlattı. Genç kadın, "Rusya'daki evimi 1 milyon 310 bin liraya sattım. Türkiye'de Doğan Bey'in yanına yerleştim. Bir gün bana 'Git duş al rahatla' dedi. Banyodan çıktığımda ne Doğan vardı, ne de paralar" diyerek ağladı. Yayına bağlanan Kaan, "Her gün ortalama 5 - 6 bin TL yeme, içme, giyim için harcadı. İki yılda zaten bu parayı bitirdi" diyerek genç kadını suçladı.



        O BARON YAKALANDI
        Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Operasyon, TEM ve Özel Harekat polislerinin katılımıyla Çetinkaya'nın Sarıyer'de saklandığı adrese düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan Çetinkaya, emniyete götürüldü. Mayıs 2022'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz" demişti.


            66 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 66 milyon 338 bin lira devretti. 5 bilenler 37 bin 503'er, 4 bilenler bin 45'er, 3 bilenler 56'şar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

            ALTIN VURUŞ!
            İstanbul Esenyurt'ta hırsızlar kuyumcuya girdi. 2 dakikada 7 milyonluk altın çalıp firar etti.

            KİRACI!
            Manisa'da Eda Demir, bir ev kiraladı. 1 yıllık peşin ödeme yaptı. Ancak 7 aydır daireye giremeyince dava açtı!

            PEL'İN' KELEPÇE OUT
            Elazığa'da Pelin Gençer, 108 kiloya yükseldi. Çevresindekiler "Midene kelepçe taktır" dedi! Ancak o diyet ve sporu denedi. 6 ayda tam 50 kilo verdi.

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            Haberler Yaşam Şehre inen kuduz kurt dehşet saçtı!
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