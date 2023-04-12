Şehre inen kuduz kurt dehşet saçtı!

SOĞUK DUŞ

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, ilginç anlar yaşandı. Programa katılan Tatar uyruklu Rus vatandaşı Albina Kamilova, sevgilisi Doğan Kaan tarafından dolandırıldığını anlattı. Genç kadın, "Rusya'daki evimi 1 milyon 310 bin liraya sattım. Türkiye'de Doğan Bey'in yanına yerleştim. Bir gün bana 'Git duş al rahatla' dedi. Banyodan çıktığımda ne Doğan vardı, ne de paralar" diyerek ağladı. Yayına bağlanan Kaan, "Her gün ortalama 5 - 6 bin TL yeme, içme, giyim için harcadı. İki yılda zaten bu parayı bitirdi" diyerek genç kadını suçladı.