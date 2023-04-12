Şehre inen kuduz kurt dehşet saçtı!

Erzurum Tortum'un Kireçli Mahallesi'nde yaşayan Destegül Uğurlu (52), dün sabah hayvanlarına yem vermek için ahıra gitti. Ancak şehre kuduz bir kurt indi. Uğurlu ve çevredeki vatandaşlara saldıran hayvan, etkisiz hale getirildi. Erzurum'a sevk edilen yaralılardan 4'ünün durumunun iyi olduğu belirlendi.
Ağır yaralanıp ameliyat edilen Destegül Uğurlu, "Ahırdan çıkacağım an birden kurt saldırdı. Yüzüm ve kollarımdan yaralandım. Bağırınca kaçtı. Bu kez mahalledeki insanlara dehşet yaşattı. Beni Allah kurtardı, çocuklarıma bağışladı" dedi.
GÖZ BEBEĞİ
K.Maraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası, depremde hasar almayan sağlık merkezlerinden biriydi. Afetin ilk gününden itibaren yaraların sarılmasına destek verdi. 550 ameliyat yapıldı, binlerce hastanın tedavisi gerçekleşti. 66 günde 700 bebek burada dünyaya geldi.
CANSINIZ!
Gaziantep'te Polatlar Ailesi enkaz altında kaldı. Baba Yusuf ile anne Elif Polatlar kurtarılamadı. Ancak çocukları Nuri (12), Berat (10) ve Ecrin (3), betonların arasından sağ çıktı. Ecrin'in sağ bacağı diz altından, Berat Can'ın da sol kolu dirsek altından ampüte edilmesi kararlaştırıldı. Dün protezine kavuşan Berat, "İnşaat mühendisi olup sağlam bina yapacağım" dedi.