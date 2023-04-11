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    • Yaşam
    • 11.04.2023 14:52
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    • 11.04.2023 14:52
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    AK Parti Çankırı Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem AK Parti Çankırı Milletvekili adayları kimler? Çankırı'dan kimler aday oldu?

    2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri belli oldu. AK Parti Çankırı Milletvekili Adayları ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Çankırı Milletvekili adayları...

    takvim.com.tr
    AK Parti Çankırı Milletvekili adayları isim listesi!

    Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı gün kaldı. Adayların belli olmasının ardından en sık aratılanlar arasında Çankırı yer aldı. İşte detaylar...

    AK PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    Çankırı 1. sıra - Muhammet Emin Akbaşoğlu

    Çankırı 2. sıra - Salim Çivitcioğlu

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra
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        AK Parti’den aday tanıtım toplantısı!
        Haberler Yaşam AK Parti Çankırı Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem AK Parti Çankırı Milletvekili adayları kimler? Çankırı'dan kimler aday oldu?
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