AK Parti Çankırı Milletvekili adayları isim listesi! 28. dönem AK Parti Çankırı Milletvekili adayları kimler? Çankırı'dan kimler aday oldu?

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı gün kaldı. Adayların belli olmasının ardından en sık aratılanlar arasında Çankırı yer aldı. İşte detaylar...
AK PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Çankırı 1. sıra - Muhammet Emin Akbaşoğlu
Çankırı 2. sıra - Salim Çivitcioğlu
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra