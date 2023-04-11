İki aylık bebeğin ölümünde annenin kan donduran ifadesi: "Bir haftadır uyuyor sandım"





Bunun üzerine anne T. gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne T., "Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dedi. Anne cezaevine gönderilirken, baba S.T. ise kayıp.

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