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    İki aylık bebeğin ölümünde annenin kan donduran ifadesi: "Bir haftadır uyuyor sandım"

    Anne A.T., anahtarı evde unuttuğunu iddia ederek itfaiyeden yardım istedi. Kapıyı kırıp eve giren ekipler, 2 aylık bebeğin cesediyle karşılaştı. Anne, “1 haftadır uyuyor zannettim. Hiç uyanmadı” deyince soruşturma açıldı.

    Bir haftadır uyuyor sandım

    Adana Seyhan'da önceki gün bir çocuk annesi A.T., evden dışarıya çıkarken anahtarını içerde unuttuğunu iddia ederek itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Ekipler, adrese giderek kapıyı kırarak içeri girdi. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bir bebek görünce durumu polise bildirdi. Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti.



    Bunun üzerine anne T. gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne T., "Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum" dedi. Anne cezaevine gönderilirken, baba S.T. ise kayıp.

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    Haberler Yaşam İki aylık bebeğin ölümünde annenin kan donduran ifadesi: "Bir haftadır uyuyor sandım"
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