AK Parti Şırnak milletvekili adayları sıralı tam liste 2023! 28. dönem Şırnak AK Parti milletvekili adaylarının isimleri...

Son dakika... AK Parti il il 28 dönem milletvekili aday listelerini açıkladı. Buna göre Şırnak AK Parti milletvekili adaylarının isimleri de belli oldu. Peki listede kimlerin isimleri var? İşte AK Parti Şırnak milletvekili adayları sıralı tam liste 2023.
AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
ŞIRNAK 1 ASLAN TATAR
ŞIRNAK 2 HATİCE ATAN
ŞIRNAK 3 BEDİRHAN ŞIK
ŞIRNAK 4 ABDULKERİM GÜNDÜZ
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU BAŞLADI MI?
İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır.
Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.