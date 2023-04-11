AK Parti Erzurum ADAY LİSTESİ 2023! 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? SON DAKİKA!

Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti Erzurum milletvekili adayları da belli oldu. Peki 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? İşte AK Parti Erzurum aday listesi...
AK PARTİ 28. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
AK Parti 28. dönem Erzurum milletvekili aday listesi açıklandı.
2- Fatma Öncü
6- Gökberk Kocaaliler
YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.