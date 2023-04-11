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    • Yaşam
    • 11.04.2023 09:36
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    • 11.04.2023 09:37
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    AK Parti Erzurum ADAY LİSTESİ 2023! 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? SON DAKİKA!

    Son dakika haberine göre AK Parti 28. dönem Erzurum milletvekili aday listesi açıklandı. Peki 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? AK Parti 28. dönem Erzurum milletvekili aday listesinde kim var? İşte AK Parti Erzurum adaylarının isimleri...

    AK Parti Erzurum ADAY LİSTESİ 2023!

    Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti Erzurum milletvekili adayları da belli oldu. Peki 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? İşte AK Parti Erzurum aday listesi...

    AK PARTİ 28. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    AK Parti 28. dönem Erzurum milletvekili aday listesi açıklandı.

    1- Selami Altınok

    2- Fatma Öncü

    3- Mehmet Emin Öz

    4- Abdurrafim Fırat

    5- Ayşe Deniz Çelik

    6- Gökberk Kocaaliler

    YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.

        SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

        Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        18 yaşını doldurmuş olmak,

        Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.
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        Haberler Yaşam AK Parti Erzurum ADAY LİSTESİ 2023! 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? SON DAKİKA!
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