AK Parti Erzurum ADAY LİSTESİ 2023! 28. dönem AK Parti Erzurum adayları kimler oldu? SON DAKİKA!

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.