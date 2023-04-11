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    • Yaşam
    • 11.04.2023 12:39
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    • 11.04.2023 12:39
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    AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Erzincan milletvekili adayları kimler? 1. 2. sıra...

    AK Parti il il milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki 28. dönem Erzincan AK Parti adayları kimler oldu? İşte 1. 2. sıra AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi...

    AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023!

    Son dakika haberine göre; AK Parti Erzincan 1. 2. sıra milletvekili aday listesi belli oldu. 28. dönem AK Parti Erzincan milletvekili aday listesine göre 1. sırada Süleyman Karaman yer alıyor. İşte listenin tamamı...

    AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023

    ERZİNCAN 1 SÜLEYMAN KARAMAN
    ERZİNCAN 2 MEHMET CAVİT ŞİRECİ

    AK PARTİ'DE 113 KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar; milletvekili aday listesinde ilk sıralarda yer aldı. Erkek milletvekili aday sayısı 487, kadın aday sayısı 113 oldu. Listede 5 engelli aday yer aldı. 18-20 yaş aralığındaki aday sayısı 2, 20-30 yaş aralığında 23, 30-40 yaş aralığında 93, 40-50 yaş aralığında 210, 50-60 yaş aralığında 214, 60-65 yaş aralığında 38 olurken; 65 yaş üstü aday sayısı ise 20 oldu.

    Ayrıca, ilkokul mezunu aday sayısı 4, lise mezunu aday sayısı 37, ön lisans mezunu aday sayısı 26, lisans mezunu aday sayısı 341, yüksek lisans mezunu aday sayısı 139, doktora mezunu aday sayısı 53 oldu.

    27'nci dönem milletvekillerinden olup tekrar aday gösterilen sayısı 104 olurken; en genç aday İzmir 1'inci bölgeden aday olan Nisa Alptekin (18), en yaşlı aday ise İstanbul 3'üncü bölge adayı Şamil Ayrım (73) oldu.
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    Haberler Yaşam AK Parti Erzincan milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Erzincan milletvekili adayları kimler? 1. 2. sıra...
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