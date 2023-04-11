AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem Afyonkarahisar AK Parti adayları kimler oldu? 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra...

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir.