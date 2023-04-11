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    • Yaşam
    • 11.04.2023 09:44
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    • 11.04.2023 09:46
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    AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem Afyonkarahisar AK Parti adayları kimler oldu? 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra...

    AK Parti Afyonkarahisar 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra milletvekili aday listesi açıklandı. Buna göre 1. sırada Ali Özkaya, 2. sırada İbrahim Yurdunuseven yer alıyor. İşte 28. dönem AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi...

    AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi 2023!

    Son dakika haberine göre; AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki 28. dönem Afyonkarahisar AK Parti adayları kimler oldu? İşte 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi...

    AK Parti AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA
    AFYONKARAHİSAR 2 İBRAHİM YURDUNUSEVEN
    AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN
    AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK
    AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK
    AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN

    SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

    SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

    İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir.

        Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.
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        Haberler Yaşam AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem Afyonkarahisar AK Parti adayları kimler oldu? 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra...
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