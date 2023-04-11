AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem Afyonkarahisar AK Parti adayları kimler oldu? 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra...

Son dakika haberine göre; AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Peki 28. dönem Afyonkarahisar AK Parti adayları kimler oldu? İşte 1. 2. 3. 4. 5. 6. sıra AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday listesi...
AK Parti AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AFYONKARAHİSAR 1 ALİ ÖZKAYA
AFYONKARAHİSAR 2 İBRAHİM YURDUNUSEVEN
AFYONKARAHİSAR 3 HASAN ARSLAN
AFYONKARAHİSAR 4 FERDA ERTÜRK
AFYONKARAHİSAR 5 HAKKI ÖZTÜRK
AFYONKARAHİSAR 6 ETHEM KARAHAN
SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU BAŞLADI MI?
İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir. İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir.