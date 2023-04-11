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    • Yaşam
    • 11.04.2023 12:01
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    • 11.04.2023 12:01
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    AK Parti 28. dönem Milletvekili adayı Şamil Ayrım kimdir? En yaşlı milletvekili adayı Şamil Ayrım kaç yaşında? Şamil Ayrım nereli, nereden aday?

    14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listeleri kesinleşti. Bu nedenle milletvekili adayları hakkında da araştırmalar hızlandı. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Şamil Ayrım oldu. En yaşlı milletvekili adayı olarak belirtilen Ayrım hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Şamil Ayrım kimdir? Şamil Ayrım kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Milletvekili adayı Şamil Ayrım kimdir?

    18 yaşındaki Nisa Alptekin'in en genç milletvekili adayı olarak listede yer almasıyla en yaşlı milletvekili merak konusu oldu. İşte AK Parti Milletvekili adayı Şamil Ayrım hakkında tüm merak edilenler...

    ŞAMİL AYRIM KİMDİR?

    Şamil Ayrım 1950 Tuzluca doğumlu Türk siyasetçidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden Gemi İnşa ve Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Deniz Nakliyat T.A.Ş. Genel Müdür Danışmanlığı, 20. Dönem Iğdır, 21. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır.

    DYP ile Iğdır'dan katıldığı 1995 Türkiye genel seçimleri'nde partisi aldığı %17 oyla, milletvekili çıkaramayan HADEP'in ardından 2. sırada yer alarak milletvekili seçildi.[1] 1999 Türkiye genel seçimleri'nde ise Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.[2] 2018 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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        Atatürk’ün kurduğu partide Atatürkçü aday yok
        Haberler Yaşam AK Parti 28. dönem Milletvekili adayı Şamil Ayrım kimdir? En yaşlı milletvekili adayı Şamil Ayrım kaç yaşında? Şamil Ayrım nereli, nereden aday?
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