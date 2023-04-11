AK Parti 28. dönem Milletvekili adayı Şamil Ayrım kimdir? En yaşlı milletvekili adayı Şamil Ayrım kaç yaşında? Şamil Ayrım nereli, nereden aday?

DYP ile Iğdır'dan katıldığı 1995 Türkiye genel seçimleri'nde partisi aldığı %17 oyla, milletvekili çıkaramayan HADEP'in ardından 2. sırada yer alarak milletvekili seçildi.[1] 1999 Türkiye genel seçimleri'nde ise Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.[2] 2018 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.