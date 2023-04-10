Ankara'daki korkunç cinayetin ifadesi kan dondurdu! "Ağlayınca boğdum"

Son sergisini New York'ta düzenleyen Mikail'in 80 bin doların üzerinde sanat eseri satması şoke etti! Akar çifti, "Her şey Mikail'e hediye olarak küçük bir tuval ve parmak boyası almamızla başladı. Yeteneğine inanamadık" dedi.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULMAMALI

Ramazan ayında sona yaklaşırken, oruç ibadeti ve gereklilikleri hakkında insanların kafalarını karıştıran sorular güncelliğini koruyor. Orucun bozulması, orucun geçerliliği gibi konulardaki merak edilen sorular, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesindeki 'Dini Soru Sor' ekranında cevaplanıyor. Vatandaşların siteye yazdıkları soruların cevapları, dinin ayrıntılarını bilen hocalar tarafından ayet ve hadisler verilerek açıklanıyor. Herkes, ayrıntılı ve anlaşılır yanıtlarla güvenilir bilgiye ulaşabiliyor.



Sahurda sabah ezanı okunmaya başlandığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilir mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir.



Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (S.A.S.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir"

buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.



Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir?

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki 'imsak'ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur. Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefilere göre kaza ve kefareti gerektirir. Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak her iki taraf için de kaza ve kefareti gerektirir.



Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı) denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Bayramın birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur. RANA BÜYÜKTAŞ