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    Ankara'daki korkunç cinayetin ifadesi kan dondurdu! "Ağlayınca boğdum"

    Ankara'da yaşayan Iraklı Muna Ellas Hıdır Hayo, geçen yıl yakını R.H.'yi (2) boğarak katletti. Kan donduran cinayette kendisine yardım eden Taner Perçin'le birlikte cezaevine gönderildi. İki zanlı hakkında hazırlanan iddianamede korkunç ifadeler yer aldı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Ağlayınca boğdum

    Ankara'da yaşayan Iraklı Muna Ellas Hıdır Hayo, geçen yıl yakını R.H.'yi (2) boğarak katletti. Kendisine yardım eden Taner Perçin'le birlikte cezaevine gönderildi. İki zanlı hakkında hazırlanan iddianamede korkunç ifadeler yer aldı.

    Hayo, "R. ile çeşitli yerlerde gezdikten sonra akşam saatlerinde şüpheli Perçin yanıma gelerek benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Taksiyle hatırlamadığım bir adrese gittik. Şüphelinin evde tek başına yaşadığını gördüm, daha sonra onunla ilişkiye girdik. Diğer odada uyuyan R.'nin ağlaması üzerine elimle ağzını ve burnunu kapatarak boğdum" dedi.

    Şüpheliler hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istendi.

        SON 'DERE'CE ACI
        Şırnak'ta yaşayan Havva Güzel (46), önceki gün iftardan sonra kayıplara karıştı. Polis ekipleri, Singever Deresi yakınlarında Güzel'in eşarbını bulunca bu noktaya yoğunlaştı. Dün sabah dere yatağında Havva Güzel'in cansız bedenine ulaştı. Güzel, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.



        HARAÇ İÇİN ÖLDÜRDÜ
        Gaziantep'te motor ustası Umut Koç (40), dün sabah iş yerini açtı. V.Ö, kendisinden haraç isteyince tartışma çıktı. Kalbinden bıçaklanan Koç, kurtarılamadı.

        MİRAS VAHŞETİ
        Muğla Bodrum'da yaşayan ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kuzeni olan İbrahim Akpınar (58), dün öğle saatlerinde annesi Sudiye Akpınar (88) ve kardeşi Bekir Akpınar (55) ile aralarındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Olay büyüyünce yanında getirdiği tabancayı çıkaran Akpınar, annesi ve kardeşine kurşun yağdırdı. Ardından da aynı tabancayla kendisini dayadı. Tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve iki oğlunun öldüğünü tespit etti.

            ASANSÖR FACİASİ
            Zonguldak'ta yaşayan Muharrem Aloğlu (82) ve Gıymet İ. Aloğlu (62), 5 gün önce evlendi. İkili, önceki gün oturdukları binanın asansörüne bindi. Halatın kopması sonucu boşluğa düşen çiftin yardımına komşuların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yetişti. Kurtarılan ikili, hastaneye kaldırıldı ancak Muharrem Aloğlu hayatını kaybetti. Gıymet Aloğlu ise vücudundaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



            HATAY'I YÜREĞİMDE GÖTÜRÜYORUM
            Depremin ardından devlet ve millet el ele verdi. Kanserle mücadele eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik de Hatay'da Koordinatör Vali olarak görevlendirildi. Hem kanserle savaştı hem de sahadaki faaliyetleri koordine etti. Görev süresi dolan Atik, Hatay'a şu sözlerle veda etti: Onu da yüreğimde götürüyorum. BAYRAM COŞKUN



            BENZERSİZ ACI
            Deprem Hatay 'da da büyük yıkıma yol açtı. O gece kokoreç dükkanında son siparişleri hazırlayan 17 yaşındaki ikizler Seyit Ali ile Kerem 6 katlı apartmanın enkazında kaldı. 32 kişiyle birlikte onların da cansız bedenine ulaşıldı. Ağabey Anıl Durğun, kardeşlerinin adını yaşatmak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Gelen tüm yardımları da yine ihtiyaç sahibi afetzedelere bağışladı. Acısını şu sözlerle anlattı: Kardeşlerime ulaşmak için 7 gün boyunca bir sürü travma yaşadık. Enkazın başında beklemek, kardeşlerime ulaşmaya çalışmak çok zorlu bir süreçti.

            HAVA DURUMU
            Türkiye, dün neredeyse dört mevsimi birden yaşadı. Antalya'da hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 19 dereceye ulaştı! Güneşli havayı fırsat bilenler, soluğu sahillerde aldı. Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, kimi de güneşin tadını çıkardı. Muş'ta ise kar kalığınlı 5 metreye ulaştı. 10 köy ve 21 mezraya ulaşım kapandı.

                BİZİM PICASSO
                Almanya'da yaşayan Kerem-Elvan Akar'ın oğulları Mikail, 4 yaşında tuvalin başına geçti. Yaptığı resimlerle herkesi şaşkına çevirdi! Küçük bir tuval ve parmak boyalarla başladığı resimler çok beğenildi. Sayısız sergi açtı, 'Küçük Picasso' olarak adından söz ettirdi.

                Son sergisini New York'ta düzenleyen Mikail'in 80 bin doların üzerinde sanat eseri satması şoke etti! Akar çifti, "Her şey Mikail'e hediye olarak küçük bir tuval ve parmak boyası almamızla başladı. Yeteneğine inanamadık" dedi.

                BAYRAMDA ORUÇ TUTULMAMALI
                Ramazan ayında sona yaklaşırken, oruç ibadeti ve gereklilikleri hakkında insanların kafalarını karıştıran sorular güncelliğini koruyor. Orucun bozulması, orucun geçerliliği gibi konulardaki merak edilen sorular, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesindeki 'Dini Soru Sor' ekranında cevaplanıyor. Vatandaşların siteye yazdıkları soruların cevapları, dinin ayrıntılarını bilen hocalar tarafından ayet ve hadisler verilerek açıklanıyor. Herkes, ayrıntılı ve anlaşılır yanıtlarla güvenilir bilgiye ulaşabiliyor.

                Sahurda sabah ezanı okunmaya başlandığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilir mi?
                Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir.

                Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (S.A.S.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir"
                buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder.

                Orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren durumlar nelerdir?
                Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki 'imsak'ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur. Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefilere göre kaza ve kefareti gerektirir. Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak her iki taraf için de kaza ve kefareti gerektirir.

                Bayramda oruç tutulur mu? Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı) denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Bayramın birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur. RANA BÜYÜKTAŞ

                63 MİLYON DEVRETTİ
                6 BİLEN çıkmayınca 63 milyon 356 bin lira devretti. 5 bilenler 53 bin 248'er, 4 bilenler bin 196'şar, 3 bilenler 54'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



                    864 BİN LİRA DEVRETTİ
                    5+1 BİLEN çıkmayınca 864 bin lira devretti. 5 bilenler 3 bin 791'er, 4+1 bilenler 982'şer, 4 bilenler 64'er, 3+1 bilenler 53'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.

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                    Haberler Yaşam Ankara'daki korkunç cinayetin ifadesi kan dondurdu! "Ağlayınca boğdum"
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