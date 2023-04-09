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    Gerard Pique 12 yıllık sevgilisi Shakira'ya ihanet etti!

    Pique, Shakira’yı terk etti. Gönlünü Clara’ya verdi. Ancak bu kez kendi ihanetle yüzleşti. Sevgilisinin, eski hocası Pep Guardiola ile birlikte olduğu iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Nisan tarihli yaşam haberleri...

    İhanet üçgeni!

    Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, 12 yıllık sevgilisi Shakira'ya ihanet etti. Yeni sevgilisi Clara Chai ile aşk pozları verdi. Ancak sevgilisinin, eski teknik direktörü Pep Guardiola ile flörtleştiği iddia edildi! Hatta Clara Guardiola'yı görmek için 3 kez Manchester City'e gitti. Taraflardan iddialara hala yanıt gelmedi.

    YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞART
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'daki sözleri ABD ve Avrupa medyasında gündem oldu. Lavrov, "Ukrayna ile ilgili barış müzakereleri isteniyor. Bizim buna karşı olmadığımız artık bilinmeli. Ancak Amerikan hakimiyetinin olmadığı yeni dünya düzeni için adım atılmalı. Bunun garantisi verildiği anda biz de masada oluruz. Rusya'nın çıkarlarının olmadığı bir düzen artık mümkün değil" dedi. Lavrov'un bu sözleri, Washington Post'ta, "Çok önemli bir çıkış" olarak gösterildi. The Guardian da ise, "Rusya'nın talebi artık açık" yorumu yapıldı.

    ABD PANİKTE
    Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında önceki gün saat 16.18'de bir patlama gerçekleşti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel medya, patlamanın Suriye'de ABD destekli ve çatısını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin sözde lideri Mazlum Abdi'ye yönelik insansız hava aracı saldırısı olduğu iddia edildi. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'a yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" dedi.

        GİTCOİN!
        Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan ve vatandaşları kripto para bahanesiyle 30 milyon lira dolandırdığı iddia edilen S.G Yüce (43) ile eşi O.Y hakkında 135'er yıl hapis cezası istendi. Yüce çifti, yargılama sürerken, 27 internet sitesinde kendileriyle ilgili çıkan haberlerin kaldırılması için mahkemeye gitti. Ancak hakim istemi reddetti. Çift bu kez, avukatları aracılığı duruşmaların basına kapalı yapılmasını istedi.

        ACI GURBET
        Almanya Berlin'de demiryollarında çalışan Mustafa Akan (49), akşamları ikinci iş olarak taksicilik yapıyordu. Durakta 6. sırada olmasına rağmen, kendisi ile gitmek isteyen bir yolcuyu aldı. Ama 7 kilometre sonra aracın yanında boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Alman polisi, katil ya da katilleri aramaya başladı.

        DEDİKODU BOŞANMA SEBEBİ
        Kayseri Baro Avukatı Emir Akpınar, iş ve arkadaş ortamında eş dedikodusunun yapılmasının boşanma ve tazminat sebebi olduğunu söyledi. Daha önce böyle bir kararın olmadığını ama artık bu sebebin ayrı bir boşanma ve tazminat sebebi kabul edildiğini belirten Akpınar, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu yerleşik kararlarda eşin dedikodusunu iş ve arkadaş ortamlarında yapmak boşanma sebebi ile birlikte hakkaniyete uygun da bir tazminata hükmedilmesi gerektiği şeklinde kararları mevcuttur" dedi.



            154 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 154 milyon 299 bin 289 lira devretti. 5 bilen 2 kişi, 480 bin 422 lira, 4 bilenler 2 bin 360 lira, 3 bilenler 179 lira, 2 bilenler ise 19 lira alacak.

            SAHURU KAÇIRMA!
            Ramazan Ayı, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlar'ca oruç tutulan ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. 11 ayın sultanı olarak anılan Ramazan ayı geçmişten günümüze gelen birçok geleneklere sahiptir. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan; toplu iftar yemekleri, Ramazan topu, hurma, Ramazan pidesi, güllaç tatlısı, mahya gibi birçok geleneğe sahiptir. Bu geleneklerden biri de Ramazan davulu geleneğidir. Ramazan davulcuları sahur vakti geldiğinde sokaklar arasında dolanarak, yüksek sesle mani söyler ve davul çalarlar.

            Böylece insanları sahur vaktinin geldiğini ve uyanmaları gerektiğini haber verirler. Geçmiş yıllarda, teknoloji henüz gelişmemişken Ramazan davulu geleneği çok kıymetli bir iş olarak görülmekteydi. Günümüzde sadece gelenek olarak devam ettirilse de o dönemlerde insanları sahura uyandırmak kutsal bir görevdi. Davul çalan kişi kapıların önünde durur, bir mani söyler, açılan kapıdan kendisine bir miktar harçlık verilir, sonra aldığı paranın sevinciyle bir mani daha söyler ve sonraki eve doğru gider. Osmanlı döneminde başlatılan bu gelenek 150 yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir.

            ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
            Konya'da iddiaya göre V.A ile birlikte alkol aldığı arkadaşı B.E (22) arasında tartışma çıktı. E, aniden silahına sarıldı. A'ya kurşun yağdırdı. Başından yaralanan A, yere yığıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrol sonrası A'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

            KOCAMAN İFTİRA
            Konya Karatay'da Y.G, 5 Nisan akşamı iftara 10 dakika kalan oruçlu eşi E.'yi kurşunladı. Üç çocuk annesi kurtarılamadı. Anne Jale hanım, "Kızımla aralarında geçimsizlik vardı. Boşanacaklardı. Antalya'dayken tehdit etti. Biz de Konya'ya göndermiştik. Peşinden gidip kızımı katletti. Bir de iftira attı. Hapislerde çürüsün" diyerek ağladı.

            DARMA'DUBAN'
            Aankara'da bir araç, dolu nedeniyle kaza yaptı. Bölgeye ekip yollandı. Asb. Tansu Çolak, yola duba koymaya çalıştı. Ancak bu sırada bir başka otomobil kayıp talihsiz askere çarptı. Ağır yaralanan Çolak, ne yazık ki kurtarılamadı!

            İÇLI MİMAR
            Tele-dolandırıcılar, iç mimar Prof. Dr. Nurten Unansal'ı (83) aradı. MİT personeli olduklarına inandırdı. 173 bin lirasını aldı.

            KATİL KALA'BALIK'
            Aşırı avlanma ve kirlilik, Marmara Denizi'ni felç etti. Kalkan, uskumru, kolyoz, orkinos ve dil balığının artık yaşamadığı belirtildi.

            LGS KOLAY OLACAK
            Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den müjde: Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) öğrencileri çok zorlamayacağız.

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            Haberler Yaşam Gerard Pique 12 yıllık sevgilisi Shakira'ya ihanet etti!
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