Gerard Pique 12 yıllık sevgilisi Shakira'ya ihanet etti!

Böylece insanları sahur vaktinin geldiğini ve uyanmaları gerektiğini haber verirler. Geçmiş yıllarda, teknoloji henüz gelişmemişken Ramazan davulu geleneği çok kıymetli bir iş olarak görülmekteydi. Günümüzde sadece gelenek olarak devam ettirilse de o dönemlerde insanları sahura uyandırmak kutsal bir görevdi. Davul çalan kişi kapıların önünde durur, bir mani söyler, açılan kapıdan kendisine bir miktar harçlık verilir, sonra aldığı paranın sevinciyle bir mani daha söyler ve sonraki eve doğru gider. Osmanlı döneminde başlatılan bu gelenek 150 yıl öncesine dayandığı düşünülmektedir.



ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Konya'da iddiaya göre V.A ile birlikte alkol aldığı arkadaşı B.E (22) arasında tartışma çıktı. E, aniden silahına sarıldı. A'ya kurşun yağdırdı. Başından yaralanan A, yere yığıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrol sonrası A'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KOCAMAN İFTİRA

Konya Karatay'da Y.G, 5 Nisan akşamı iftara 10 dakika kalan oruçlu eşi E.'yi kurşunladı. Üç çocuk annesi kurtarılamadı. Anne Jale hanım, "Kızımla aralarında geçimsizlik vardı. Boşanacaklardı. Antalya'dayken tehdit etti. Biz de Konya'ya göndermiştik. Peşinden gidip kızımı katletti. Bir de iftira attı. Hapislerde çürüsün" diyerek ağladı.



DARMA'DUBAN'

Aankara'da bir araç, dolu nedeniyle kaza yaptı. Bölgeye ekip yollandı. Asb. Tansu Çolak, yola duba koymaya çalıştı. Ancak bu sırada bir başka otomobil kayıp talihsiz askere çarptı. Ağır yaralanan Çolak, ne yazık ki kurtarılamadı!



İÇLI MİMAR

Tele-dolandırıcılar, iç mimar Prof. Dr. Nurten Unansal'ı (83) aradı. MİT personeli olduklarına inandırdı. 173 bin lirasını aldı.



KATİL KALA'BALIK'

Aşırı avlanma ve kirlilik, Marmara Denizi'ni felç etti. Kalkan, uskumru, kolyoz, orkinos ve dil balığının artık yaşamadığı belirtildi.



LGS KOLAY OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den müjde: Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) öğrencileri çok zorlamayacağız.