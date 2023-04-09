Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, 12 yıllık sevgilisi Shakira'ya ihanet etti. Yeni sevgilisi Clara Chai ile aşk pozları verdi. Ancak sevgilisinin, eski teknik direktörü Pep Guardiola ile flörtleştiği iddia edildi! Hatta Clara Guardiola'yı görmek için 3 kez Manchester City'e gitti. Taraflardan iddialara hala yanıt gelmedi.
YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞART
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara'daki sözleri ABD ve Avrupa medyasında gündem oldu. Lavrov, "Ukrayna ile ilgili barış müzakereleri isteniyor. Bizim buna karşı olmadığımız artık bilinmeli. Ancak Amerikan hakimiyetinin olmadığı yeni dünya düzeni için adım atılmalı. Bunun garantisi verildiği anda biz de masada oluruz. Rusya'nın çıkarlarının olmadığı bir düzen artık mümkün değil" dedi. Lavrov'un bu sözleri, Washington Post'ta, "Çok önemli bir çıkış" olarak gösterildi. The Guardian da ise, "Rusya'nın talebi artık açık" yorumu yapıldı.
ABD PANİKTE
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında önceki gün saat 16.18'de bir patlama gerçekleşti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel medya, patlamanın Suriye'de ABD destekli ve çatısını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin sözde lideri Mazlum Abdi'ye yönelik insansız hava aracı saldırısı olduğu iddia edildi. ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Joe Buccino, Wall Street Journal'a yaptığı yazılı açıklamada, "Süleymaniye'de bir konvoya saldırı düzenlendiğini doğrulayabilirim. Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu an saldırıyı soruşturuyoruz" dedi.