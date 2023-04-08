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    • Yaşam
    • 08.04.2023 15:59
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    • 08.04.2023 16:01
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    İzmir'de taksiden çıkanlar şoke etti!

    İzmir'de bir ticari taksiden çıkanlar şoke etti. Bornova'da durdurulan takside uyuşturucu madde ele geçirilirken, taksi şoförünün evine düzenlenen operasyonda da çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu hap bulundu.

    Taksiden çıkanlar şoke etti!

    İzmir'in Bornova ilçesinde ticari bir takside uyuşturucu madde ele geçirilirken, taksi şoförünün evine düzenlenen operasyonda da çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu hap bulundu.

    İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
    Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, taksi şoförü İ.Y.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen aracı durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada satışa hazır 4 meşe esrar, 2 meşe esrar ve 12 adet sentetik hap ele geçirildi.

    ÇOK SAYIDA HAP ELE GEÇİRİLDİ
    Ardından İ.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada da 2 bin 2 adet sentetik ecza maddesi ve 84 adet ekstazi hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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