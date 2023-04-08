Gaziantep'te feci olay! Kaza yapan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı: 2'si avukat 5 ölü

2'Sİ AVUKAT 5 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlıkçıların kontrolünde Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenilen avukat Emre Özmen ile meslektaşı Doğukan Küpeli ile diğer otomobildeki Maadal Ahmad, Sara Al Mustafa (32) ve Abdullah Al Ahmad'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye kaldırıldı.



Fotoğrafta: Emre Özmen

Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.