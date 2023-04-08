Gaziantep'te feci olay! Kaza yapan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı: 2'si avukat 5 ölü

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2'si avukat 5 kişi öldü.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Gaziantep- Kilis kara yolunun havaalanı yakınlarında meydana geldi. Avukatlar Emre Özmen (28) ile Doğukan Küpeli'nin (29) içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.
ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI
Bu sırada aynı yöne giden yabancı uyruklu Maadal Ahmad yönetimindeki otomobil de avukatların otomobiline çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2'Sİ AVUKAT 5 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlıkçıların kontrolünde Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen'in oğlu olduğu öğrenilen avukat Emre Özmen ile meslektaşı Doğukan Küpeli ile diğer otomobildeki Maadal Ahmad, Sara Al Mustafa (32) ve Abdullah Al Ahmad'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye kaldırıldı.
Fotoğrafta: Emre Özmen
Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından cenazeler, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.