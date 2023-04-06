Sosyal medyada gördüğü 4 köpek için ABD'den Bursa'ya geldi

Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar da yürüten Rieley, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ndeki 4 köpeği sahiplendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Rieley, "Türkiye'ye ilk kez 2019'da geldim. Ondan sonra yaklaşık 10 ziyaretim oldu. Bu merkezden bir köpek sahiplendim. Şimdi yine buraya gelerek 4 köpeği daha Washington'a götüreceğim" dedi.

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