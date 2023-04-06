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    Sosyal medyada gördüğü 4 köpek için ABD'den Bursa'ya geldi

    Amerikalı doğa tutkunu Nancy Rieley, sosyal medyada gördüğü 4 köpek için Bursa’ya geldi. Hepsini sahiplenen 55 yaşındaki kadın, “Doğa, hayvan bunlar hayatımızın bir parçası. Hepsini Washington’a götüreceğim” dedi.

    Doğa sever

    ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan doğa fotoğrafçılığı da yapan hayvansever Nancy Rieley, Türkiye hayranı. Daha önce 10 kez geldiği Türkiye'yi çok seven 55 yaşındaki Rieley, sosyal medyadan görerek geldiği Bursa'da sahiplendiği 4 köpeği ülkesine götürme kararı aldı.

    Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar da yürüten Rieley, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ndeki 4 köpeği sahiplendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Rieley, "Türkiye'ye ilk kez 2019'da geldim. Ondan sonra yaklaşık 10 ziyaretim oldu. Bu merkezden bir köpek sahiplendim. Şimdi yine buraya gelerek 4 köpeği daha Washington'a götüreceğim" dedi.

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