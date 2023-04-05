Karabükk'te cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Karabükk'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) 2 hafta önce Filyon Çayı'ndan cansız bedeni çıktı. Ev arkadaşı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın çıplak ayak, sokakta koştuğu anlaşıldı.
BİNLERCE TEŞEKKÜR
Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan Baltazar Girst (19), 6 Şubat'ta yaşanan depremleri yakından takip etti. En sonunda uçağa atlayıp Hatay'a geldi. 20 gün aşevinde yemek yaptı, dağıtmaya destek verdi. İnsanlık dersi veren Girst, "Buraya sadece yardım etmek için geldim. Hatay'da bir aşevinde çalıştım. Oraya her gün yüzlerce insan geliyordu. Onlara bir an olsun hizmet edebilmek beni mutlu ediyordu. Orada yemek hazırladım, insanlara yemek dağıttım. Hiçbir ayrım yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardım etmeye geldim. Hepimiz insanız" dedi.
UMUDUN RENGİ MAVİ
Adanalı okul öncesi öğretmeni Deniz Eşin depremin ardından 'gün birlik olma günü' dedi. Hatay'a gitti. Çadır kentte konaklayan çocuklarla bir araya geldi. Mavi saçlarını çok seven çocukların ısrarı üzerine bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi. "Çoğu ismimi bilmiyor. 'Mavi saçlı öğretmen' diye hitap ediyorlar" dedi.