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    Karabükk'te cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın son görüntüleri ortaya çıktı

    Karabükk'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) 2 hafta önce Filyon Çayı'ndan cansız bedeni çıktı. Soruşturma kapsamında son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın çıplak ayak, sokakta koştuğu anlaşıldı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Çıplak ayak gizemi

    Karabükk'te Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) 2 hafta önce Filyon Çayı'ndan cansız bedeni çıktı. Ev arkadaşı dahil 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kızın çıplak ayak, sokakta koştuğu anlaşıldı.



    BİNLERCE TEŞEKKÜR
    Almanya'nın Münih şehrinde yaşayan Baltazar Girst (19), 6 Şubat'ta yaşanan depremleri yakından takip etti. En sonunda uçağa atlayıp Hatay'a geldi. 20 gün aşevinde yemek yaptı, dağıtmaya destek verdi. İnsanlık dersi veren Girst, "Buraya sadece yardım etmek için geldim. Hatay'da bir aşevinde çalıştım. Oraya her gün yüzlerce insan geliyordu. Onlara bir an olsun hizmet edebilmek beni mutlu ediyordu. Orada yemek hazırladım, insanlara yemek dağıttım. Hiçbir ayrım yapmadan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardım etmeye geldim. Hepimiz insanız" dedi.



    UMUDUN RENGİ MAVİ
    Adanalı okul öncesi öğretmeni Deniz Eşin depremin ardından 'gün birlik olma günü' dedi. Hatay'a gitti. Çadır kentte konaklayan çocuklarla bir araya geldi. Mavi saçlarını çok seven çocukların ısrarı üzerine bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi. "Çoğu ismimi bilmiyor. 'Mavi saçlı öğretmen' diye hitap ediyorlar" dedi.



        ABD'DE BİR İLK
        Trump, hakkında ceza davası açılan ilk eski Amerikan Başkanı oldu. Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında yargılanmaya başlandı. 'Prosedür gereği' tutuklanan Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tümünü reddedip mahkemeden ayrıldı. Bir sonraki duruşma New York'ta 4 Aralık'ta yapılacak.



        600 YILLIK GELENEK
        Bursa Yıldırım'da bulunan Emirsultan Hazretleri'nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, 600 yılı aşkın yıldır Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmıyor. Davulcular, burada yaşayanları 'Pilava pilava' diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor. Mahallede yaşayanlar, bu kültürden memnun olduklarını söylüyor.



        RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZİ LUZİNE
        Şırnak, tarihi ve kültürünün yanı sıra mutfağıyla da ön plana çıkıyor. Genellikle Ramazan aylarında yapılan bölgenin ilk tescilli tatlısı olan Luzine, iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Luzine tatlısı, irmik, şeker, un, ceviz içi malzemelerden yapılıyor ve yine üzeri ceviz içi ile süsleniyor. Kendine has malzemeleri ve yapılışı ile oldukça lezzetli bir tada sahip oluyor.



            57 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 57 milyon 223 bin lira devretti. 5 bilenler 87 bin 524'er, 4 bilenler bin 357'şer, 3 bilenler 61'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

            FİNLANDİYA NATO'DA
            Türkiye, onay verdi. Finlandiya, 31. ülke olarak NATO'ya kabul edildi. İsveç ise taahhütlerini yerine getirmedi.

            ARTIK GÜÇLÜ
            Maraş'ta enkazda bir köpek bulundu. Gözleri görmüyordu. Zekiye Köklü onu sahiplenip adını Güçlü koydu: Çok yaşlı bir can dostu. Kalp hastası. Kontrollerini yaptırdık. O artık çok Güçlü...

            SMA'NIN 500 YÜZÜ
            Konya'da Eslem Nilüfer (3.5) SMA'ya yakalandı. Kampanya başlatıldı ama 6 milyon TL eksik kaldı. Bu sürede 500 gram kilo dahi almamalıydı. Ailesi çağrı yaptı: Çok az zamanı var.
            YARDIM İÇİN HASAN KAYABAŞ ADINA IBAN: TR59 0004 6000 3388 8000 3461 43

            KANLI PUSU
            İstanbul Sancaktepe'de önceki sabah özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık (37), işine gitmek için evinden çıktı. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden talihsiz adam, kurtarılamadı. Saldırgan ise kaçtı! Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.

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            Haberler Yaşam Karabükk'te cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın son görüntüleri ortaya çıktı
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