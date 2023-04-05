Karabükk'te cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın son görüntüleri ortaya çıktı





57 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 57 milyon 223 bin lira devretti. 5 bilenler 87 bin 524'er, 4 bilenler bin 357'şer, 3 bilenler 61'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.



FİNLANDİYA NATO'DA

Türkiye, onay verdi. Finlandiya, 31. ülke olarak NATO'ya kabul edildi. İsveç ise taahhütlerini yerine getirmedi.



ARTIK GÜÇLÜ

Maraş'ta enkazda bir köpek bulundu. Gözleri görmüyordu. Zekiye Köklü onu sahiplenip adını Güçlü koydu: Çok yaşlı bir can dostu. Kalp hastası. Kontrollerini yaptırdık. O artık çok Güçlü...



SMA'NIN 500 YÜZÜ

Konya'da Eslem Nilüfer (3.5) SMA'ya yakalandı. Kampanya başlatıldı ama 6 milyon TL eksik kaldı. Bu sürede 500 gram kilo dahi almamalıydı. Ailesi çağrı yaptı: Çok az zamanı var.

YARDIM İÇİN HASAN KAYABAŞ ADINA IBAN: TR59 0004 6000 3388 8000 3461 43



KANLI PUSU

İstanbul Sancaktepe'de önceki sabah özel bir hastanede yönetici olan Mehmet Işık (37), işine gitmek için evinden çıktı. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden talihsiz adam, kurtarılamadı. Saldırgan ise kaçtı! Polis, katili yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN