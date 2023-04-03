Maltepe'de parça parça düşen dev kaya kabusu

"KOMŞUMUZUN ARACI ZARAR GÖRDÜ"

Konuya yönelik konuşan mahalle sakini Asiye Yüce, "Taşlar zaman zaman koparak düşüyor. İmza topladık. Maltepe Belediyesi'ne başvurduk. Belediyeden ekip geliyor, bakıyor ama sonuç çıkmıyor. Taşı buradan alacaklarını söylüyorlar ama alınan hiçbir şey yok. Deprem olduğu zamanda herhalde hepsi düşer. Şimdiye kadar düşen kaya parçaları hep büyük oldu. Komşumuzun aracı zarar gördü" diye konuştu.

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