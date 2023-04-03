Çanakkale Boğazında gemi arızası! Kıyı Emniyeti harekete geçti

Çanakkale Boğazı girişinde Panama bayraklı bir gemi arızalandı.

Mısır'dan Gemlik'e giden 108 metre uzunluğundaki "Suave" isimli geminin makineleri, Ege Denizi yönünden boğaza girişi sırasında arızalandı.

KIYI EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.