Lise öğrencisi genç, hazırladığı projeyle takdirleri topladı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden teklif aldı. Diyarbakırlı Gül Karen Aça, daha 18 yaşındaydı. Ancak hayatına çok sayıda başarı sığdırdı. Fen lisesi öğrencisi olan Aça, NASA tarafından desteklenen Conrad Challenge için "Dünyadaki mülteci sorunu ve genetik-çevre ilişkisi" konulu iki proje hazırladı. Finale kaldı! İki yıl önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında yer aldı.
Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:
Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim. Harvard'ı, Stanford'u reddetmek çok zor!
Gül Karen Aça, Teknofest'te Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile selfie çektirmişti.
Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:
Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim. Harvard'ı, Stanford'u reddetmek çok zor!
Gül Karen Aça, Teknofest'te Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile selfie çektirmişti.