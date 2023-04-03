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    DiyarbakırGül Karen Aça dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına yazıldı! Harvard ve Stanford'dan kabul aldı

    Diyarbakırlı lise öğrencisi Gül Karen Aça, sınırları aştı. Genetik projesiyle binlerce rakibini geride bıraktı. Aynı anda Harvard ve Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı. Büyük mutluluk yaşadı. Karen, geçen yıl Teknofest'e katılıp Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

    100’müzü güldürdü
    Lise öğrencisi genç, hazırladığı projeyle takdirleri topladı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden teklif aldı. DiyarbakırGül Karen Aça, daha 18 yaşındaydı. Ancak hayatına çok sayıda başarı sığdırdı. Fen lisesi öğrencisi olan Aça, NASA tarafından desteklenen Conrad Challenge için "Dünyadaki mülteci sorunu ve genetik-çevre ilişkisi" konulu iki proje hazırladı. Finale kaldı! İki yıl önce Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi 'Rise for the World' tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasında yer aldı.

    Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı. Yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:

    Çok çalışıyordum, belki de başarının sırrı bu. Hangi üniversiteyi seçeceğime henüz karar vermedim. Harvard'ı, Stanford'u reddetmek çok zor!



    Gül Karen Aça, Teknofest'te Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile selfie çektirmişti.
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    Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
    Haberler Yaşam Diyarbakırlı Gül Karen Aça dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına yazıldı! Harvard ve Stanford'dan kabul aldı
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