Sahte doktor Ayşe Özkiraz tahliye edildi: Dersimi aldım

Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz hakkında karar verildi. 3 ayrı suçtan 8 yıl hapis cezasına çaptırılan Özkiraz, ardından tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Özkiraz, "Bastırmış olduğum kimlik kartlarımı statümü yüksek tutmak için kullandım. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdiğimi kabul ediyorum. Dersimi aldım" dedi.
Özkiraz, "Bastırmış olduğum kimlik kartlarımı statümü yüksek tutmak için kullandım. Onun dışında hiçbir yerde kullanmadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyatlara girdiğimi kabul ediyorum. Dersimi aldım" dedi.