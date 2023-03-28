Zonguldak'ta kan donduran cinayet: Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.
BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI
Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı.
Biranda kanlar içinde kalan Ahmet Demirci için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.