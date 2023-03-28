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    • Yaşam
    • 28.03.2023 23:07
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    • 28.03.2023 23:09
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    Zonguldak'ta kan donduran cinayet: Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından oğlu babasını kesici aletle öldürdü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Olay, akşam saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi Bekyeri Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

    BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI
    Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı.

    Biranda kanlar içinde kalan Ahmet Demirci için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ahmet Demirci'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Hemen tedavi altına alınan Demirci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Oğlu C.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

        Ahmet Demirci'nin cansız bedeni akşam saatlerinde alınarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta kan donduran cinayet: Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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