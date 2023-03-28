Zonguldak'ta kan donduran cinayet: Babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, baba Ahmet Demirci (43) ile oğlu C.D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, C.D. eline aldığı kesici aletle babasını kasığından ve kalbinden yaraladı.