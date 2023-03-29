İYİ Parti’de ’Ağır’ deprem

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile anlaşıp kol kola girmesine isyan eden İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşüp istifa edeceğini açıkladı.
Ağıralioğlu'na yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, görüşme talebine kapıları kapatarak, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür" dedi.
Zorlu'nun açıklaması üzerine Ağıralioğlu vakit kaybetmeden istifasını verdi. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.
Ağıralioğlu'na yanıt veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, görüşme talebine kapıları kapatarak, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür" dedi.
Zorlu'nun açıklaması üzerine Ağıralioğlu vakit kaybetmeden istifasını verdi. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.