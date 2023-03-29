Balıkçılar çok mutlu | Yurttan haberler

Ramazan'da balığa olan ilgi zirve yaptı... Başta İstanbul olmak üzere Trabzon, Samsun ve Ege kentlerinde kilosu 40 ila 300 TL arasında değişen balık fiyatları ilgiyi daha da artırdı. Balıkçı Onurcan Köse, "İşlerimiz bu Ramazan'da gayet güzel. Vatandaş 60 TL'ye deniz somonu yiyor. Geçen Ramazanlara göre bu Ramazan'da işlerimiz oldukça yoğun. Aynı sezon başlangıcı gibi balık satıyoruz. Vatandaşa somon yetiştiremiyoruz. Çipura 110, alabalık 40, mezgit 40, istavrit 80, sazan 50, tirsi 40, barbun, kefal 60 ve palamut kilo 50 TL'den satılıyor" dedi.
DAVUL ÇALDI TENEFFÜS BAŞLADI
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu ile Ceritoğlu Ortaokulu, Ramazan geleneğini yaşatmak için öğrencilerden Ramazan davulcusu ekibi kurdu. Öğrencilerinden oluşan ekibe Ramazan davulu çalması ve mani okunması noktasında eğitim verildi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler, okul girişlerinde ve teneffüslerde zil yerine Ramazan davulu çalıp mani okumaya başladı. Öğrenciler, ayrıca teneffüslerde bahçede de Ramazan davulu çalıp mani okumayı sürdürüyor.
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DAVUL ÇALDI TENEFFÜS BAŞLADI
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Atabey İmam Hatip Ortaokulu ile Ceritoğlu Ortaokulu, Ramazan geleneğini yaşatmak için öğrencilerden Ramazan davulcusu ekibi kurdu. Öğrencilerinden oluşan ekibe Ramazan davulu çalması ve mani okunması noktasında eğitim verildi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler, okul girişlerinde ve teneffüslerde zil yerine Ramazan davulu çalıp mani okumaya başladı. Öğrenciler, ayrıca teneffüslerde bahçede de Ramazan davulu çalıp mani okumayı sürdürüyor.
CAN ALEYNA
İZMİR'DE Aleyna Özsakız (23), işyerinde 4. kattan yere çakıldı. Kurtarılamadı. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. 4 kişiye hayat vereceği açıklandı.
KANSER GEÇİÇEK!
BİLİM dünyası şokta! Avustralya'daki bir meyvenin çiçeği, kanseri iyileştirdi. Özünden yapılan ilaç, tam 10 çeşit tümörü yok etti!
KOPARAN YANAR
AMASYA'DA baharın müjdecisi kardelenler açtı. Korumaya alındı. Yetkililer uyardı: Koparmanın cezası 244 bin TL!
MİRAS MEVZU BAHİSSE
MERHUM İzzettin Vardarlı'nın 7 çocuğu arasında miras kavgası çıktı. Büyük oğlu Feyzullah, sahte imzayla hisseleri aldı. Kardeşleri dava açtı.