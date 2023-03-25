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    Depremden 5 gün öncesine kadar yaşadığı Ebrar Sitesi'nde 69 yakınını kaybetti

    Asrın felaketinin en acı noktası Ebrar Sitesi’ydi. Deprem, 12 bloklu sitedeki 8 binayı yerle bir etti! Ailesinden 69 kişiyi kaybeden Mehmet Tuzcu ise afetten sadece 5 gün önce başka bir apartmana taşındığını söyledi. Dün enkaza giden gencin sözleri yürekleri deldi: Hangi birine üzüleyim!

    Sözün bittiği yer!

    Deprem geride tarifi mümkün olmayan acılar bıraktı. Felaketinin en acı tablosu Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yaşandı. Sitedeki 12 bloktan 8'i yıkıldı. Bugün hala enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü o noktada, gözyaşı hiç durmadı. Hurdacılık yapan Mehmet Tuzcu da yıllarca Ebrar Sitesi'nde yaşadı. Bir arkadaşının "Sitedeki binalar depremde yıkılabilir" sözü üzerine 1 Şubat'ta başka bir binaya taşındı. İşte arkadaşının o dediği çıktı! 6 Şubat'ta sitedeki binalar saniyeler içinde yıkıldı! Tuzcu'nun babası, annesi, kız kardeşi, erkek kardeşi ve babaannesi olmak üzere 69 yakınından kurtulan olmadı. Dün, ailesine mezar olan o siteye giden Tuzcu, gözyaşlarını tutamadı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Depremin ardından günlerce ağladım. Hangi birine üzüleceğim? Uyuyamıyorum, her gün biri aklımda. Bu döngü nasıl gidecek? Bu acıyla hisler ölünceye kadar içimizde kalacak.



    Mehmet Tuzcu, dün Ebrar Sitesi'nin enkazında ailesinden bir hatıra aradı...



    AHHH ÖĞRETMENİM
    Maraşlı Metin Acıpayam, sınıf öğretmeniydi. Depremde 92 öğrencisini yitirdi. 22 öğrencisinin de kimliğini tespit ederek kimsesizler mezarlığına gömülmesini engelledi. "Yaşadığımız acıyı ifade etmekte zorlanıyorum" dedi.



        ELİMİZE SAĞLIK
        Hatay'da Mehmet Karabulut (28), 2018'de geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybetti. Ampüte edildi. Kahramanmaraş'taki depremde ise enkazdan saatler sonra kurtarılabildi. Ancak protez bacağını kaybetti! Bolu'ya giden Karabulut için hayırseverler harekete geçti. Bir klinikte kendisine uygun olarak özel protez üretildi. Yeniden yürüyebildi.



        HAYAT SESİ
        KahramanmaraşVeysel Kurt, 6 Şubat gecesi muhabbet kuşunun sesine uyandı! Bir tuhaflık olduğunu anladı! İş tam da bu sırada asrın felaketi yaşandı! Eşi ve çocuklarıyla birlikte saniyeler içinde binadan kaçtı! Bir gecede Kahramanmaraş'ımız yok oldu" diyerek ağladı.

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        Haberler Yaşam Depremden 5 gün öncesine kadar yaşadığı Ebrar Sitesi'nde 69 yakınını kaybetti
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