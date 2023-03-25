Depremden 5 gün öncesine kadar yaşadığı Ebrar Sitesi'nde 69 yakınını kaybetti

Deprem geride tarifi mümkün olmayan acılar bıraktı. Felaketinin en acı tablosu Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde yaşandı. Sitedeki 12 bloktan 8'i yıkıldı. Bugün hala enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü o noktada, gözyaşı hiç durmadı. Hurdacılık yapan Mehmet Tuzcu da yıllarca Ebrar Sitesi'nde yaşadı. Bir arkadaşının "Sitedeki binalar depremde yıkılabilir" sözü üzerine 1 Şubat'ta başka bir binaya taşındı. İşte arkadaşının o dediği çıktı! 6 Şubat'ta sitedeki binalar saniyeler içinde yıkıldı! Tuzcu'nun babası, annesi, kız kardeşi, erkek kardeşi ve babaannesi olmak üzere 69 yakınından kurtulan olmadı. Dün, ailesine mezar olan o siteye giden Tuzcu, gözyaşlarını tutamadı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Depremin ardından günlerce ağladım. Hangi birine üzüleceğim? Uyuyamıyorum, her gün biri aklımda. Bu döngü nasıl gidecek? Bu acıyla hisler ölünceye kadar içimizde kalacak.