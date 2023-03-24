Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Gözyaşlarını tutamadılar

Hz.Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Hırka-i Şerif, Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde Ramazan ayı boyunca ziyarete açıldı.
ZİYARET SAATLERİ DUYURULDU
Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı için düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı. Kuran-ı Kerim ve dua okunması ile başlayan törenin ardından, Vali Yerlikaya beraberindekilerle birlikte Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.
1851 yılından beri Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Gelenler, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.
Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca haftaiçi 10.00-18.00 saatleri, haftasonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasında sona erecek.