Hırka-i Şerif ziyarete açıldı! Gözyaşlarını tutamadılar

Ne kadar çok vatandaşımız gelirse biz o kadar memnun oluyoruz. Geçen senelerde tabi ki pandemiden dolayı açamamıştık, geçen yıl ise bir son 10 gün açmıştık. Bu sene inşallah hasretimizi gidereceğiz. Yoğunluk var, sağ olsun vatandaşlar çok ilgi gösteriyorlar. Biz de memnun oluyoruz." dedi.

"ÜÇ SENEDİR GÖREMİYORDUM"

Ziyaretçilerden Işık Bulut, "İnşallah, bu dünyada Peygamberimizin hırkasını gördüğümüz gibi öbür dünyada da şefaatine nail oluruz diyorum. Çok mutlu oldum" diye konuştu. Ziyaretçilerden Mustafa Işık, "Her sene geliyoruz, tabi gururluyuz. Allah bize bunu nasip etti" dedi.

Ziyaret çıkışında konuşan Hatice Özkara da, "Üç senedir memleketim Safranbolu'da olduğum için göremiyordum, bu sene geldim gördüm yine nasip oldu. Her sene geliyordum" ifadelerini kullandı.