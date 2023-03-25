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    Böbrek hastası adam kızından yapılan nakille hayata sarıldı

    Yüreklere dokunan haberin adresi Aydın Kuşadası'ydı. Hüseyin Taş (51), 5 yıl önce rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı. Kızından yapılan nakille tekrar hayata sarıldı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    En baba mutluluk

    Böbrek hastası adam, kızından yapılan nakille hayata sarıldı. Yüreklere dokunan haberin adresi Aydın Kuşadası'ydı. Hüseyin Taş (51), 5 yıl önce rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için nakil olması şarttı! Ailesi verici olmak için başvuru yaptı. Ancak bir tek kızı Nimet'in dokusu uyumlu çıktı. Genç kızın böbreği, tam da 24. yaş dününde babasına takıldı. Kızı sayesinde hayata bağlanan Taş, mutluluğunu şöyle anlattı: Artık kızımla ikimizin doğum günü ay oldu. Çok mutluyuz.



    BÜYÜK PANİK
    Megakent İstanbul, dün yangın faciasıyla güne başladı. Üsküdar'daki Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında sabaha karşı yangın başladı. Yoğun bakım servisindeki 15 hastayla birlikte toplam 124 kişi dışarı çıkarıldı. Bir yoğun bakım hastası ise kurtarılamadı. 4 saat süren çalışman ardından yangın kontrol altına alındı. Pendik'te ise 7 katlı bir otelin 5. katında 07.40 sıralarında çıkan yangında müşteriler büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



    'MAX'İMUM ACI
    Antalya Muratpaşa'da Betül Ataş, 'shih tzu' cinsi Max adlı köpeğini gezintiye çıkardı. Ancak sahipsiz bir pitbull cinsi köpek, Max'e saldırmaya başladı. Parçalayıp öldüren yasaklı köpek, 4 katlı apartman bahçesine daldı. Köpeği gören bina sakinleri, büyük korku yaşadı. Belediyeyi arayarak yardım çağrısı yaptı. Ekipler, pitbullu ipe bağladı. Kamyonete koyup barınağa taşıdı.



        1.3 MİLYON DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca bir milyon 338 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 189'ar, 8 bilenler 605'er, 7 bilenler 104'er, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.

        BOTO'EKS'!
        TürkmenistanAylar Korhanova (46) yaşamı yitirdi. İki doktor, hapse gönderildi. Sağlık Bakanı Koca, "Acil denetimler yapıyoruz" dedi. İstanbul'daki bir hastanede mide botoksu yapılan 31 hasta fenalık geçirdi.

        ACI EZGİ
        Pilot Ezgi Tosunoğlu Koca (41), gökyüzü aşığıydı. THY'nin en başarılı kaptanlarındandı. Kansere yakalandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Gözyaşlarıyla uğurlandı.

        BALYOZ'DA KARAR
        Balyoz davasında yargılanan Emekli Org. Çetin Doğan, 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Diğer 5 sanık da 5'er yıla çarptırıldı.

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        Haberler Yaşam Böbrek hastası adam kızından yapılan nakille hayata sarıldı
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