Böbrek hastası adam, kızından yapılan nakille hayata sarıldı. Yüreklere dokunan haberin adresi Aydın Kuşadası'ydı. Hüseyin Taş (51), 5 yıl önce rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için nakil olması şarttı! Ailesi verici olmak için başvuru yaptı. Ancak bir tek kızı Nimet'in dokusu uyumlu çıktı. Genç kızın böbreği, tam da 24. yaş dününde babasına takıldı. Kızı sayesinde hayata bağlanan Taş, mutluluğunu şöyle anlattı: Artık kızımla ikimizin doğum günü aynı oldu. Çok mutluyuz.