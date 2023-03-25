Böbrek hastası adam, kızından yapılan nakille hayata sarıldı. Yüreklere dokunan haberin adresi Aydın Kuşadası'ydı. Hüseyin Taş (51), 5 yıl önce rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için nakil olması şarttı! Ailesi verici olmak için başvuru yaptı. Ancak bir tek kızı Nimet'in dokusu uyumlu çıktı. Genç kızın böbreği, tam da 24. yaş dününde babasına takıldı. Kızı sayesinde hayata bağlanan Taş, mutluluğunu şöyle anlattı: Artık kızımla ikimizin doğum günü aynı oldu. Çok mutluyuz.
BÜYÜK PANİK
Megakent İstanbul, dün yangın faciasıyla güne başladı. Üsküdar'daki Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında sabaha karşı yangın başladı. Yoğun bakım servisindeki 15 hastayla birlikte toplam 124 kişi dışarı çıkarıldı. Bir yoğun bakım hastası ise kurtarılamadı. 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Pendik'te ise 7 katlı bir otelin 5. katında 07.40 sıralarında çıkan yangında müşteriler büyük korku yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
'MAX'İMUM ACI
Antalya Muratpaşa'da Betül Ataş, 'shih tzu' cinsi Max adlı köpeğini gezintiye çıkardı. Ancak sahipsiz bir pitbull cinsi köpek, Max'e saldırmaya başladı. Parçalayıp öldüren yasaklı köpek, 4 katlı apartmanın bahçesine daldı. Köpeği gören bina sakinleri, büyük korku yaşadı. Belediyeyi arayarak yardım çağrısı yaptı. Ekipler, pitbullu ipe bağladı. Kamyonete koyup barınağa taşıdı.