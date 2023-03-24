Sel felaketinde kaybolan tır şoföründen acı haber

Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsüne ulaşmak için yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.
Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi çalışmalara katıldı.
Ekipler, Baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları güçleştirdi. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, tırın barajdan çıkarılabilmesi için dolgu çalışması yapıldı.