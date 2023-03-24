Sel felaketinde kaybolan tır şoföründen acı haber

Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsüne ulaşmak için yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.