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    • Yaşam
    • 24.03.2023 13:32
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    • 24.03.2023 13:52
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    Sel felaketinde kaybolan tır şoföründen acı haber

    Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında Emin Ergün'ün (24) cansız bedenine 10. günde ulaşıldı. Emin Ergün ile birlikte kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sel felaketinde kaybolan tır şoföründen acı haber

    Şanlıurfa'da 14 Mart akşamı başlayan, sabaha kadar devam eden şiddetli yağmurda dereler taştı. Selde 27 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami ve 3 altgeçitte hasar oluştu, 16 kişi yaşamını yitirdi. Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak gözden kaybolan tır ve sürücüsüne ulaşmak için yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü ile buluştuğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırılmıştı.

    Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi çalışmalara katıldı.

    Ekipler, Baraj gölü kıyısından yaklaşık 30 metre açıkta olduğu tespit edilen tırı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Sel nedeniyle baraj kıyısında oluşan balçık ve bulanık su çalışmaları güçleştirdi. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, tırın barajdan çıkarılabilmesi için dolgu çalışması yapıldı.

        ACI HABER GELDİ
        Şanlıurfa'daki sel felaketinde kaybolan TIR şoförü bulundu. Emin Ergün'ün cansız bedenine 10. günde ulaşıldı.

        Emin Ergün'ün cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emin Ergün ile birlikte kentte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

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