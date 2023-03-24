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    • Yaşam
    • 24.03.2023 09:35
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    • 24.03.2023 09:37
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    Meteorolojiden sel ve sağanak uyarısı: Deprem bölgesine dikkat!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart Cuma hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Marmara Bölgesi ve çevre illerde soğuk hava etkisini gösterirken, cuma günü için deprem bölgesine sel uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden sel ve sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    DEPREM BÖLGESİNE SEL UYARISI
    Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

        HATAY °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

        K.MARAŞ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 13°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DÜZCE °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 8°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA °C, 16°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu

            SAMSUN °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT °C, 14°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu

            TRABZON °C, 11°C
            Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ °C, 16°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            ERZURUM °C, 8°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            KARS °C, 11°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            MALATYA °C, 15°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ADIYAMAN °C, 17°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 18°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            GAZİANTEP °C, 16°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            ŞANLIURFA °C, 20°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            DENİZLERDE HAVA
            Fırtına beklenmiyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de; batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege'de 2,5 m; Görüş: İyi.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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            Haberler Yaşam Meteorolojiden sel ve sağanak uyarısı: Deprem bölgesine dikkat!
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