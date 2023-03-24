İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin, bakır bilezik, kolye, küpe gibi ziynet eşyalarının çeşitli kimyasal solüsyon, asetik asit ve sodyum karbonat madde kullanarak altınla kaplayıp işlemden geçirdiklerini tespit eden ekipler, bu şekilde üretilen sahte eşyaların aile görünümlü çiftler üzerinden piyasaya sürüldüğünü belirledi. Suç örgütü üyelerinin bu yöntemle kuyumcuları 1 milyon lira zarara uğrattığı anlaşıldı.