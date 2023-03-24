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    • Yaşam
    • 24.03.2023 11:43
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    • 24.03.2023 11:43
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    İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

    İstanbul merkezli 10 ilde, sahte ve düşük ayarlı altın imal ederek kuyumculara sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 34 zanlı yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Düşük ayarcılara operasyon! Tek tek yakalandılar

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin, imal ettikleri sahte ve düşük ayarlı altınları ülke genelindeki farklı kuyumculara satarak haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

    Şüphelilerin, bakır bilezik, kolye, küpe gibi ziynet eşyalarının çeşitli kimyasal solüsyon, asetik asit ve sodyum karbonat madde kullanarak altınla kaplayıp işlemden geçirdiklerini tespit eden ekipler, bu şekilde üretilen sahte eşyaların aile görünümlü çiftler üzerinden piyasaya sürüldüğünü belirledi. Suç örgütü üyelerinin bu yöntemle kuyumcuları 1 milyon lira zarara uğrattığı anlaşıldı.

    Soruşturma kapsamında zanlıların yakalanması ve delillerin toplanması amacıyla 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede önce 8 kişi polislerce gözaltına alındı.

        Ardından İstanbul merkezli Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Gaziantep ve Siirt'teki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 26 şüpheli daha yakalandı. Böylece, soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 34 oldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, adreslerde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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        Haberler Yaşam İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı
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