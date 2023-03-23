Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Çinçinoğlu'dan skandal savunma! Suçu mezardaki babasına attı

Hatay'daki depremde 2018'de yapılan ve her dairesi milyonlara TL'ye satılan Rönesans Rezidans, yıkıldı. Bin kişi enkazda kaldı. Sadece 12 kişi sağ çıktı. Binanın yapı denetim sorumlusu olan ve İzmir'de yakalanarak tutuklanan Ali Onur Çinçinoğlu'nun ifadesi ise skandaldı! Çünkü Çinçinoğlu, Rönesans'ın yapı denetimini kendisi değil, 2017'de vefat eden babasının gerçekleştirdiğini anlattı. Belgelerde isminin sehven yanlış yazıldığını vurguladı. Çinçinoğlu'nun 30'a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çinçinoğlu, "Denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70'lik kısmı bitmişti. O kısmı babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti" diye savunma yaptı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN