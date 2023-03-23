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    Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Çinçinoğlu'dan skandal savunma! Suçu mezardaki babasına attı

    Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Bin kişi enkazda kaldı. Sadece 12 kişi sağ çıktı. Binanın yapı denetim sorumlusu Ali Çinçinoğlu ise suçu mezardaki babasına attı.

    Rezildans!

    Hatay'daki depremde 2018'de yapılan ve her dairesi milyonlara TL'ye satılan Rönesans Rezidans, yıkıldı. Bin kişi enkazda kaldı. Sadece 12 kişi sağ çıktı. Binanın yapı denetim sorumlusu olan ve İzmir'de yakalanarak tutuklanan Ali Onur Çinçinoğlu'nun ifadesi ise skandaldı! Çünkü Çinçinoğlu, Rönesans'ın yapı denetimini kendisi değil, 2017'de vefat eden babasının gerçekleştirdiğini anlattı. Belgelerde isminin sehven yanlış yazıldığını vurguladı. Çinçinoğlu'nun 30'a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çinçinoğlu, "Denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70'lik kısmı bitmişti. O kısmı babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti" diye savunma yaptı.
    MUSTAFA SAİT ÖZKAN



    VATANİ GÖREV
    Malatya'da yaşayan Şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, evini depremzede Ceylan ailesine açtı. "Eşim, vatanı uğruna şehit oldu. Ben de evimi depremzede ailemize tahsis etmeyi görev bildim. Bugün birlik olma günü" açıklamasını yaptı. Herkesi duygulandırdı.



    TİKTOK CASUSLUK
    ABD, Çin merkezli platform TikTok'a casusluk suçlaması yöneltti. Bazı eyaletler TikTok'un resmi cihazlara indirilmesine yasak getirdi. Yasağın genişletilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'in ise Kongre'ye "ajanlık" iddiaları ile ilgili ifade vereceği kaydedildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Chew, 150 milyondan fazla Amerikalı kullanıcısı olan TikTok'un verilerinin Çin'le paylaşılmadığını söyleyecek.




        İMZA TELAŞI
        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için verilen kararı açıkladı. Buna göre Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten, seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile aday olabilecek. Seçmenler, dünden itibaren adaylara imza vermek için ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gitti. Toplam 100 bin imza toplayan isimlerin aday olduğu açıklanacak.




        141 MİLYON DEVRETTİ
        6 + joker bilen çıkmayınca 140 milyon 899 bin lira devretti. 5+1 bilen de çıkmadı. 5 bilenler 238 bin 179'ar, 4 bilenler 3 bin 2'şer, 3 bilenler 202'şer, 2 bilenler ise 21'er lira alacak.




        927 BİN DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 927 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 349'ar, 4+1 bilenler 915'er, 4 bilenler 91'er, 3+1 bilenler 48'er, 3 bilenler 14'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.

        ÇOK HAVALIYIZ
        İstanbul Havalimanı, dünyada üst üste 3. kez 'Yılın Havalimanı' seçildi. Bu başarısıyla tarihte bir ilki gerçekleştirdi.

        GEL DE İNAN!
        Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, evlatlığı İpek'e yüzde 20 hisse bıraktı. Ancak İnan Kıraç, hepsinin kendisine verilmesi için dava açtı. İpek Kıraç da babasının mal kaçırdığını anlattı! Mahkeme, Kıraç'a ait Karsan hisselerine tedbir konulmasını kararlaştırdı. (DENiZ YUSUFOĞLU)

        İFTARİYELİG!
        İngiltere, Müslüman futbolcularını unutmadı. Premier Lig ve alt liglerde, Ramazan boyunca maçlarda "iftar molası" verilmesini kararlaştırdı!

        ANA SINIFI
        Hatay'da yaşayan ana sınıfı öğretmeni Büşra Tanır, enkazdan kurtuldu. Yerleştiği konteynır kentte gönüllü öğretmen oldu. Antakya Büyükdalyan Geçici Korunma Merkezi konteynır kente yerleşen Büşra Tanır, bir konteyneri ana sınıfına çevirip işe koyuldu. "Devlet millet el ele verip yeniden ayağa kalkacağız" diye konuştu. ERDOĞAN ÖZTÜRK

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        Depremzede sporculara moral
        Haberler Yaşam Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Çinçinoğlu'dan skandal savunma! Suçu mezardaki babasına attı
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