Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Çinçinoğlu'dan skandal savunma! Suçu mezardaki babasına attı

Hatay'daki depremde 2018'de yapılan ve her dairesi milyonlara TL'ye satılan Rönesans Rezidans, yıkıldı. Bin kişi enkazda kaldı. Sadece 12 kişi sağ çıktı. Binanın yapı denetim sorumlusu olan ve İzmir'de yakalanarak tutuklanan Ali Onur Çinçinoğlu'nun ifadesi ise skandaldı! Çünkü Çinçinoğlu, Rönesans'ın yapı denetimini kendisi değil, 2017'de vefat eden babasının gerçekleştirdiğini anlattı. Belgelerde isminin sehven yanlış yazıldığını vurguladı. Çinçinoğlu'nun 30'a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Çinçinoğlu, "Denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70'lik kısmı bitmişti. O kısmı babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti" diye savunma yaptı.
MUSTAFA SAİT ÖZKAN
VATANİ GÖREV
Malatya'da yaşayan Şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş, evini depremzede Ceylan ailesine açtı. "Eşim, vatanı uğruna şehit oldu. Ben de evimi depremzede ailemize tahsis etmeyi görev bildim. Bugün birlik olma günü" açıklamasını yaptı. Herkesi duygulandırdı.
TİKTOK CASUSLUK
ABD, Çin merkezli platform TikTok'a casusluk suçlaması yöneltti. Bazı eyaletler TikTok'un resmi cihazlara indirilmesine yasak getirdi. Yasağın genişletilmesinin de gündemde olduğu belirtildi. TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'in ise Kongre'ye "ajanlık" iddiaları ile ilgili ifade vereceği kaydedildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre Chew, 150 milyondan fazla Amerikalı kullanıcısı olan TikTok'un verilerinin Çin'le paylaşılmadığını söyleyecek.