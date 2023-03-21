Asrın felaketinde mucize kurtuluş! Söktükleri mutfak kapısı hayatlarını kurtardı





'KOMŞULARIMIZI KURTARAMADIK'

Bu sırada, söktükleri mutfak kapısını köprü olarak kullanıp bina boşluğundan karşı daireye geçmeyi başardı! Ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıktı! Yeni aldıkları ev, araba ve eşyaları yok olan aile, tekrar Antalya'ya dönüp sıfırdan bir hayat kuracaklarını vurguladı. Pınar Çivi, "Sarsıntıya uyandık. 5 katlı binanın 3 katı aşağıya çöktü ve kalan kısmı yana yıkıldı. Yatak odası eğri kaldığı için biz kurtulabildik. Alt kattaki insanların can çekişme sesleriyle birlikteydik. Mutfağın kapısını söküp uçuruma koyarak karşı dairenin yıkıntısına geçtik. Balkona ulaştık. 8 saat sonrası dışarı çıkmış olduk. Bizim apartmanda ölen komşularımız da oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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