Asrın felaketinde mucize kurtuluş! Söktükleri mutfak kapısı hayatlarını kurtardı

Türkiye, 6 Şubat'ta tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7. ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı! Afette 42. gün geride kalırken can kaybı 50 bin 96'ya ulaştı. Çivi Ailesi ise asrın felaketinin mucizeleri arasında yer aldı. Pınar-Kenan Çivi çifti, 3.5 yaşındaki kızları Aşk Alya ile 4 ay önce Antalya'dan Hatay'a taşındı. Yeni bir hayat için geldikleri şehirde asrın felaketine yakalandı. Oturdukları 5 katlı apartmanın 3 katı çöktü, üstteki 2 katı ise yan yattı! Enkaz altında kalan aile 8 saat boyunca seslerini duyurmak için uğraştı!
'KOMŞULARIMIZI KURTARAMADIK'
Bu sırada, söktükleri mutfak kapısını köprü olarak kullanıp bina boşluğundan karşı daireye geçmeyi başardı! Ardından kendi imkanlarıyla dışarı çıktı! Yeni aldıkları ev, araba ve eşyaları yok olan aile, tekrar Antalya'ya dönüp sıfırdan bir hayat kuracaklarını vurguladı. Pınar Çivi, "Sarsıntıya uyandık. 5 katlı binanın 3 katı aşağıya çöktü ve kalan kısmı yana yıkıldı. Yatak odası eğri kaldığı için biz kurtulabildik. Alt kattaki insanların can çekişme sesleriyle birlikteydik. Mutfağın kapısını söküp uçuruma koyarak karşı dairenin yıkıntısına geçtik. Balkona ulaştık. 8 saat sonrası dışarı çıkmış olduk. Bizim apartmanda ölen komşularımız da oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.