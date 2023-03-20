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    • Yaşam
    • 20.03.2023 20:34
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    • 20.03.2023 20:35
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Depremzede 1718 çocuk ailelerine teslim edildi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1718 çocuğun, başvurucuların kimlik doğrulaması sonrası ailelerine teslim edildiğini, 85 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığını, 110 çocuğun ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzede 1718 çocuk ailelerine teslim edildi

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

    KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 42 ÇOCUK VAR
    Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1718 çocuğun ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "110 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 85 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 42 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 2 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 411 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir." şeklinde kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Depremzede 1718 çocuk ailelerine teslim edildi
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