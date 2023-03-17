Nazi selamı veren Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerine tepki büyük

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında 3 gün önce bir futbol müsabakası yapıldı. ÜAL'den bir grup öğrenci, gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek kutladı. Skandal, sosyal medyada yayıldı.
Çok sayıda kullanıcı, okulu bu olaya sessiz kalmakla suçladı. ÜAL, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Musevi vatandaşlar, açıklamayı yeterli bulmadı. O öğrencilerin okuldan atılması çağrısını yaptı. Hatta olayın mahkemeye taşınacağını hatırlattı.
SINIRSIZ ACI
BELÇİKA'DA yaşayan Fatma Bayram (38), bir ay önce eşiyle tartıştıktan sonra yanına oğlu Nail'i (5) de alarak evden çıktı. Dönmemeleri üzerine 15 yıllık koca, aramaya başladı. Fatma Bayram'ın aracını nehir kenarında kapıları kilitlenmemiş ve anahtarı üzerinde görünce polise haber verdi. Kapsamlı arama sonucunda 23 Şubat'ta Nail'in cesedi, Hollanda sınırındaki Maas Nehri'nde bulundu. 3 hafta sonra ise nehirden annesi Fatma Bayram'ın cesedi çıktı. Ekipler, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Defin işlemlerinin ise Türkiye'de yapılacağı belirtildi.
TESTERE FACİASI
BURSA'DA Suriyeli Nidal Eldenden (26), kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp, boynuna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Eldenden'in 1 gün önce işe girdiği anlaşıldı.
SÜRÜCÜ SER'PES'T!
AYDIN'DA kazaya giden ambulanstaki Acil Tıp Teknisyeni Hasan Kaymaz (26), otomobilin çarpması sonucu can verdi. 2 kişiyi de yaralayan sürücü Anıl Özyıldız, serbest kaldı. Kaymaz'ın ailesi büyük tepki gösterdi.
DELİ'BALTA!'
İSTANBUL Kemerburgaz'da bir grup arkadaş, piknik yapmak için Ayvat Göleti'ne gitti. Yoldan geçen bir traktörün şoföründen odun istedi. Odunları aldıktan kısa bir süre sonra ise şoförün yakınları tarafından odunları çaldıkları iddiasıyla saldırıya uğradı. Cop, testere, balta, silah ve sopaların kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı. 11 kişi gözaltına alındı.
PAPELBEYİ!
İSTANBUL'DA bankacı Elbeyi Alemdağ, 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin alıp kaçtı. Net'ten tanıştığı kadınlarla yaşadı. "BİNBİR Surat" lakabını aldı. 19 yıl saklandı. İki hafta önce yakalandı. Ama 'zaman aşımından' 12 gün sonra serbest bırakıldı!
Çok sayıda kullanıcı, okulu bu olaya sessiz kalmakla suçladı. ÜAL, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Musevi vatandaşlar, açıklamayı yeterli bulmadı. O öğrencilerin okuldan atılması çağrısını yaptı. Hatta olayın mahkemeye taşınacağını hatırlattı.
SINIRSIZ ACI
BELÇİKA'DA yaşayan Fatma Bayram (38), bir ay önce eşiyle tartıştıktan sonra yanına oğlu Nail'i (5) de alarak evden çıktı. Dönmemeleri üzerine 15 yıllık koca, aramaya başladı. Fatma Bayram'ın aracını nehir kenarında kapıları kilitlenmemiş ve anahtarı üzerinde görünce polise haber verdi. Kapsamlı arama sonucunda 23 Şubat'ta Nail'in cesedi, Hollanda sınırındaki Maas Nehri'nde bulundu. 3 hafta sonra ise nehirden annesi Fatma Bayram'ın cesedi çıktı. Ekipler, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Defin işlemlerinin ise Türkiye'de yapılacağı belirtildi.
TESTERE FACİASI
BURSA'DA Suriyeli Nidal Eldenden (26), kereste atölyesinde kesim yaparken, daire testere bıçağının yerinden çıkıp, boynuna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Eldenden'in 1 gün önce işe girdiği anlaşıldı.
SÜRÜCÜ SER'PES'T!
AYDIN'DA kazaya giden ambulanstaki Acil Tıp Teknisyeni Hasan Kaymaz (26), otomobilin çarpması sonucu can verdi. 2 kişiyi de yaralayan sürücü Anıl Özyıldız, serbest kaldı. Kaymaz'ın ailesi büyük tepki gösterdi.
DELİ'BALTA!'
İSTANBUL Kemerburgaz'da bir grup arkadaş, piknik yapmak için Ayvat Göleti'ne gitti. Yoldan geçen bir traktörün şoföründen odun istedi. Odunları aldıktan kısa bir süre sonra ise şoförün yakınları tarafından odunları çaldıkları iddiasıyla saldırıya uğradı. Cop, testere, balta, silah ve sopaların kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı. 11 kişi gözaltına alındı.
PAPELBEYİ!
İSTANBUL'DA bankacı Elbeyi Alemdağ, 4.5 milyon dolar ve 500 bin sterlin alıp kaçtı. Net'ten tanıştığı kadınlarla yaşadı. "BİNBİR Surat" lakabını aldı. 19 yıl saklandı. İki hafta önce yakalandı. Ama 'zaman aşımından' 12 gün sonra serbest bırakıldı!