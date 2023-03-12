Manisa'da kan donduran katliam! Boşanma aşamasındaki eşine terör estirdi

Olay, dün sabaha karşı Salihli Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E., boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fadime E. ile barışmak için kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya'nın evine gitti. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E., kayınvalidesi ve kayınbabasına bıçakla saldırdı. Sabriye Karakaya ve Mehmet Karakaya kanlar içinde yere yığıldı. Fadime E. ise evden kaçarak canını kurtardı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildiren Mehmet E., evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sabriye Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KORKUNÇ İTİRAF
Balıkesir Bandırma'da 15 Şubat 2022 günü meydana gelen kadın cinayetinin ilk duruşması yapıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, altı ay önce evlendiği, üç aylık hamile eşi Hazal Alpyörük'ü (19), 97 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe Alpyörük (29), olayla ilgili korkunç ifadeler kullandı: Eşimle eve girdik. Yatak odasına geçtik. Babamın evinden getirdiğim ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evdeki odadan ve daireden çıktım. Belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Ardından teslim oldum.
ÖLDÜRÜP KANALA ATTI
Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan taksici Servet Tarhan'ın (63) başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, katili gözaltına aldı. Cani, Tarhan'ı gasp ettikten sonra öldürdüğü ve sulama kanalına attığını itiraf etti. Ziya RAMOĞLU