Manisa'da kan donduran katliam! Boşanma aşamasındaki eşine terör estirdi





YÜREK DAYANMAZ

Deprem, Adıyaman'ı da vurdu! Oto galerici Sercan Sevim, annesi ve babası da olmak üzere ailesinden 13 kişiyi toprağa koydu. Dükkanını, evini, tüm parasını kaybeden Sevim'in sözleri yüreklere dokundu: Depremden önce 30 milyon liralık adamdım. 3 milyon lira borcum vardı. Atatürk Bulvarı üzerinde oto galeri dükkanım vardı. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanı'ndaki iki dairem yerle bir oldu. 6 arabam 8 motosikletim enkaz altında kaldı. Canımız gitti malımızın peşine düştük. Anne ve babamın cenazesini bulduğumuza sevinir olduk... Ertan GÜRCANER



'UMUT'LULUK!

Konyalı Tican çifti, tatil için Hatay'ın yolunu tuttu! İlk bebekleri Umut, erken doğdu. Kuvöze konuldu. 6 günlükken deprem oldu. Kimsesi çıkmayınca Ankara'daki hastanede yer bulundu. Emel ve Hasan Tican ise DNA testiyle bebeklerine kavuştu!



3 İLDE DERS ZİLİ ÇALIYOR

Depremin vurduğu Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki okullarda yarın ders zili çalacak. 1.3 milyona yakın öğrenci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.



NOTLAR...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hatay'da hasar tespit incelemelerini tamamladı. 1.6 milyon nüfuslu şehirde 91 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğu vurgulandı. Bölgede 112 bin çadır kurulduğu, 97 noktada 30 bin 296 konteyner yapılması planladığı vurgulandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın felaketinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesapları tespit etti. Bin 161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.



'DOG'RU T ERCİH

Mardin'de 10 haneli köyde, 15 kangal köpeği yaşıyor. Neredeyse her eve, 2 can dostu düşüyor. Köylüler, "Onlar evlat" diyor!



HIZIR İDİ DUMUR İDİ!

İzmiir'de suç makinesi T.Ş., Ş.T.'ye yaklaştı. "Ben Hızır'ım" diyerek 2 bin 500 lirasını aldı. Yakalandı!



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