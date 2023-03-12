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    Manisa'da kan donduran katliam! Boşanma aşamasındaki eşine terör estirdi

    Manisa’da Mehmet E., boşanma aşamasında olduğu eşi Fadime E. iel tartışmaya başladı. Ardından kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini de yaraladı... Fadime E. ise evden kaçarak canını zor kurtardı. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kanlı tartışma

    Olay, dün sabaha karşı Salihli Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E., boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fadime E. ile barışmak için kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya'nın evine gitti. Taraflar arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E., kayınvalidesi ve kayınbabasına bıçakla saldırdı. Sabriye Karakaya ve Mehmet Karakaya kanlar içinde yere yığıldı. Fadime E. ise evden kaçarak canını kurtardı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildiren Mehmet E., evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sabriye Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



    KORKUNÇ İTİRAF
    Balıkesir Bandırma'da 15 Şubat 2022 günü meydana gelen kadın cinayetinin ilk duruşması yapıldı. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, altı ay önce evlendiği, üç aylık hamile eşi Hazal Alpyörük'ü (19), 97 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe Alpyörük (29), olayla ilgili korkunç ifadeler kullandı: Eşimle eve girdik. Yatak odasına geçtik. Babamın evinden getirdiğim ekmek bıçağı ile önce cinsel organına sapladım. Daha sonra da çeşitli yerlerine bıçak darbeleri vurdum. Evdeki odadan ve daireden çıktım. Belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Ardından teslim oldum.



    ÖLDÜRÜP KANALA ATTI
    Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan taksici Servet Tarhan'ın (63) başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, katili gözaltına aldı. Cani, Tarhan'ı gasp ettikten sonra öldürdüğü ve sulama kanalına attığını itiraf etti. Ziya RAMOĞLU



        GAYE'YE SON GÖREV
        Ankara'da önceki gün Yiğit Bozkurt, bir süre önce tartıştığı Gaye Güven'e tabancayla ateş ederek yaralamıştı. 24 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Güven'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Güven için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Güven, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



        132 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 131 milyon 944 bin 950 lira devretti. 5 bilenler 466 bin 93 lira, 4 bilenler 2 bin 950 lira, 3 bilenler 207 lira, 2 bilenler ise 21 lira alacak.



        HALA VE YEĞENİ KAYIP
        Rönesans Rezidans, Hatay'ın en gözde yapıları arasında yer aldı. 'Cennetten bir köşe' diye satıldı. Ancak depremde 3 parçaya ayrıldı, saniyeler içinde de yıkıldı. Binanın enkazı kaldırılmasına rağmen hala 80'i aşkın kişi kayıptı! Mehmet Şükrü İncili (39) ile halası Mevlüde Yıldız İncili'ye (60) de bir türlü ulaşılamadı! Mustafa Kemal İncili "Kardeşim ve yeğenimden hala haber alamadık. Komşuları seslerini duyduklarını söylediler. Şehirdeki tüm mezarlıklara gittik. Orada tüm fotoğraflara tek tek baktık. DNA örnekleri verdik ama hiç haber yok" diyerek ağladı.



            DOĞRU ADRES
            Uzmanlar, ona asrın felaketi dedi! Peş peşe yaşanan depremler, Hatay'ı enkaza çevirdi! Ancak kentte bir nokta vardı ki adeta doğru yapılaşma nasıl olur gösterdi! Antakya'ya bağlı dağ eteğindeki Bağrıyanık Mahallesi, afete direndi. Bin 200 evin bulunduğu 8 bin nüfuslu mahallede, hiçbir evin hasar almadığı belirlendi. Mehmet Sağlam, 1970'ten beri Bağrıyanık'ta oturduğunu söyledi. "Zemin sert olduğu için deprem burayı fazla etkilemedi. Biz şimdi evlerimizde yaşamaya devam ediyoruz" dedi.



            BÖYLESİ 'GÖL'ÜLMEDİ
            7.7 ve 7.6'lık depremler, adeta yeri yerinden oynattı! MTA Genel Müdürlüğü ekipleri afet bölgesinde inceleme yaptı. Ortaya çıkan manzara, şaşkınlık yarattı. Öyle ki Hatay'da fay hattı nedeniyle tarım arazilerine ait birkaç noktada bataklık gölü oluştuğu ortaya çıktı. Payas İlçesi sınırlarından geçen Akçay Deresi'nin önünü de depremlerde kopan kaya ve toprak parçalarıyla kapandı. Bölgede gölet oluşmaya başladı.



            EŞSİZ SEVGİ
            Kahramanmaraş'ta Bozdere çifti depreme uykuda yakalandı. Ahmet Bozdere kısa sürede kendini dışarı attı! Ancak evde 20 yıldır felçli olan ve belinden aşağısı tutmayan eşi Yeter kaldı! Hayat arkadaşını kurtarmak için bir saniye düşünmeden apartmana giren Bozdere, kızının da yardımıyla eşini dışarı çıkarttı. Çadır kente yerleştirilen çift, kıyameti yaşadıklarını anlattı. Ahmet Bozdere, "Vicdan azabı çektim, tekrar içeri girdim. Battaniye ile sürükleyerek dışarı çıkardık. Ben ona bakıyorum, onunla çok mutluyum. Onun sevgisi beni tekrar binanın içine soktu" açıklaması yaptı.



                AH ARKADAŞIM
                Hatay'da Furkan Rüşvanlı (14), depremde en yakın arkadaşı Mehmet Fatih Çinçin'i kaybetti. Ondan kalan tiyatro metnini, hasarlı evinde bırakmak istemedi. Dün, ailesiyle birlikte ağır hasar alan 5 katlı apartmanına gitti. Her şeyi göze alarak binaya girdi. Uzun uğraşlar sonucu arkadaşının el yazısıyla hazırladığı kağıdı bulunca, çok sevindi. "Ondan bir hatıra vardı bende, bana hediye etmişti. Tiyatro metni hazırlamıştı. İçinde beni, annemi, kendisini ve kendisinin ailesini kullanmıştı. Onu çok istedim çünkü ondan tek hatıra o kaldı" dedi.



                KASALARA SIKI KORUMA
                Asrın felaketi, Hatay'ı yıktı geçti. Enkazdan çıkartılan çelik kasa ve değerli eşyalar, Eşya Teslim Merkezi'nde muhafaza edildi. Şimdiye kadar 300 çelik kasa ile 3 bin parça para, altın, değerli eşya, tapu, çek ve senedin bulunduğu belirtildi. Değerli eşyalar, 24 saat güvenlik kameralarınca izleniyor...



                YÜREK DAYANMAZ
                Deprem, Adıyaman'ı da vurdu! Oto galerici Sercan Sevim, annesi ve babası da olmak üzere ailesinden 13 kişiyi toprağa koydu. Dükkanını, evini, tüm parasını kaybeden Sevim'in sözleri yüreklere dokundu: Depremden önce 30 milyon liralık adamdım. 3 milyon lira borcum vardı. Atatürk Bulvarı üzerinde oto galeri dükkanım vardı. İşyerimin bulunduğu Zümrüt Apartmanı'ndaki iki dairem yerle bir oldu. 6 arabam 8 motosikletim enkaz altında kaldı. Canımız gitti malımızın peşine düştük. Anne ve babamın cenazesini bulduğumuza sevinir olduk... Ertan GÜRCANER

                'UMUT'LULUK!
                Konyalı Tican çifti, tatil için Hatay'ın yolunu tuttu! İlk bebekleri Umut, erken doğdu. Kuvöze konuldu. 6 günlükken deprem oldu. Kimsesi çıkmayınca Ankara'daki hastanede yer bulundu. Emel ve Hasan Tican ise DNA testiyle bebeklerine kavuştu!

                3 İLDE DERS ZİLİ ÇALIYOR
                Depremin vurduğu Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki okullarda yarın ders zili çalacak. 1.3 milyona yakın öğrenci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.

                NOTLAR...
                Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hatay'da hasar tespit incelemelerini tamamladı. 1.6 milyon nüfuslu şehirde 91 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğu vurgulandı. Bölgede 112 bin çadır kurulduğu, 97 noktada 30 bin 296 konteyner yapılması planladığı vurgulandı.

                Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın felaketinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesapları tespit etti. Bin 161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

                'DOG'RU T ERCİH
                Mardin'de 10 haneli köyde, 15 kangal köpeği yaşıyor. Neredeyse her eve, 2 can dostu düşüyor. Köylüler, "Onlar evlat" diyor!

                HIZIR İDİ DUMUR İDİ!
                İzmiir'de suç makinesi T.Ş., Ş.T.'ye yaklaştı. "Ben Hızır'ım" diyerek 2 bin 500 lirasını aldı. Yakalandı!

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                Haberler Yaşam Manisa'da kan donduran katliam! Boşanma aşamasındaki eşine terör estirdi
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