Kahraman komutan Mehmet Malgır depremde evladını yitirdi ancak görevine devam etti





Enkaz altındaki kızı Tuğba (32), damadı Ramazan (27) ve 4 yaşındaki torunu Ahmet Teoman Keli'nin cansız bedenlerine, 4 gün sonra ulaşılabildi. Görevini aksatmadan sürdüren Malgır, "Kutsal bir meslek yapıyoruz. Bu mesleğe girerken vatanımıza ve milletimize gerekirse canımızı, malımızı her şeyimizi vereceğimize ve vatan için çalışacağımıza yemin ettik. Herkes yeminine sağdık kalmalı. Ben yeminime sadık kalan bir insanım. Ne pahasına olursa olsun öncelikle yardım isteyen vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Kızım, damadım, torunum vefat etti ama kurtarılacak durum yoktu. Dolayısıyla öncelik sırası olanlara ağırlık vermek durumundaydım" dedi.

Özgür ÖZDEMİR

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