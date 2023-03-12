Kahraman komutan Mehmet Malgır depremde evladını yitirdi ancak görevine devam etti

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, on binlerce binayı yerle bir etti. Tam 47 bin 975 kişi, hayatını kaybetti. Asrın felaketine Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde ailesiyle birlikte evinde yakalanan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır hemen askeri kıyafetini giydi. Eşini İlçe Jandarma Komutanlığı'na bıraktıktan sonra ilçeyi kontrole gitti. Kızının oturduğu evin önüne gittiğinde acı gerçekle yüzleşti. Çünkü deprem, binayı enkaza çevirmişti! Ekipler ellerindeki cihazla binayı kontrol etti. Canlı olmadığını söyledi. Binadan ses alınmadığını öğrenen Malgır, gözyaşlarını içine akıtıp askerlerine toplanın emri verdi. Ardından arama kurtarma faaliyetlerini organize etti.
Enkaz altındaki kızı Tuğba (32), damadı Ramazan (27) ve 4 yaşındaki torunu Ahmet Teoman Keli'nin cansız bedenlerine, 4 gün sonra ulaşılabildi. Görevini aksatmadan sürdüren Malgır, "Kutsal bir meslek yapıyoruz. Bu mesleğe girerken vatanımıza ve milletimize gerekirse canımızı, malımızı her şeyimizi vereceğimize ve vatan için çalışacağımıza yemin ettik. Herkes yeminine sağdık kalmalı. Ben yeminime sadık kalan bir insanım. Ne pahasına olursa olsun öncelikle yardım isteyen vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Kızım, damadım, torunum vefat etti ama kurtarılacak durum yoktu. Dolayısıyla öncelik sırası olanlara ağırlık vermek durumundaydım" dedi.
Özgür ÖZDEMİR