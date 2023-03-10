Amerikalı kadın, depremde ölen New Jerseyli Firik ailesi adına bağışta bulundu

Türkiye 6 Şubat sabahı tarihinin en büyük acısını yaşadı. 11 ili vuran deprem binlerce vatandaşımızın ölümüne yol açtı. Enkazdan çıkan her gözyaşı 85 milyonun yüreğine damladı. Sel olup binlerce kilometre uzaklıktaki tüm insanların kalbine aktı. İşte sınırları aşan olayların biri de Firik Ailesi'ne dair olandı. New York'ta yaşayan Burak Firik, eşi ve 2 çocuğuyla, Türkiye'deki ailesini ziyaret etmek için soluğu Kahramanmaraş'ta aldı. Ancak 6 Şubat'taki depreme yakalandı. Enkazda kaldı. Hiçbiri kurtarılamadı. İşte Firik Ailesi'nin hikayesi ABD'ye kadar uzandı.
Sağlıkçı Robin Regenburgh, Firik Ailesi'nin dramını Amerikan televizyonlarında izleyince büyük acı yaşadı. Ardından aile adına camiye bağış yapıp şu ifadeleri kullandı: Olayı duyduğumda büyük kalp kırıklığı yaşadım. Ağlama nöbetine girdim. Haberde bahsettikleri şeylerden biri de Burak Firik'in caminin restorasyonuna yardım etmeye çalışmasıydı. Çocuklar için UNICEF'e para bağışlamıştım ama 'Aile adına küçük bir bağış göndereyim' dedim. Bunun için de New York'un Queens bölgesindeki Mimar Sinan Camisi'ne yardım gönderdim.
Mimar Sinan Camisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Burak Firik'in aile dostu olan Doğan Kımıllı da hiç tanımadıkları Regenburgh'un, Firik ailesi adına gönderdiği yardım çekinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Kımıllı, "Çok etkilendik, çok cömert bir davranış. Gerçekten tamamen insani duygularla gönderilmiş bir yardımdı" dedi. Amerikalı kadının gittiği Pompton Reform Kilisesi Papazı John Burden de vaazında Türk ve Suriyeli depremzedeler için yardım talep etti, görevliler de deprem mağdurları için bağışlanan nakit para ve çekleri topladı.