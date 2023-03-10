Amerikalı kadın, depremde ölen New Jerseyli Firik ailesi adına bağışta bulundu





Mimar Sinan Camisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Burak Firik'in aile dostu olan Doğan Kımıllı da hiç tanımadıkları Regenburgh'un, Firik ailesi adına gönderdiği yardım çekinin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi. Kımıllı, "Çok etkilendik, çok cömert bir davranış. Gerçekten tamamen insani duygularla gönderilmiş bir yardımdı" dedi. Amerikalı kadının gittiği Pompton Reform Kilisesi Papazı John Burden de vaazında Türk ve Suriyeli depremzedeler için yardım talep etti, görevliler de deprem mağdurları için bağışlanan nakit para ve çekleri topladı.