Hatay’da binlerce bina yıkıldı. Amanos Dağları'ndaki ilçe ayakta kaldı

Dünya böyle felaket görmedi... 6 Şubat'ta meydana gelen peşpeşe iki deprem 11 kenti yerle bir etti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde deprem Hatay'ı da enkaza çevirdi. Çünkü yeni kent tam anlamıyla fay hattının üzerine inşa edilmişti. Ancak bir yer vardı ki sanki hiç depremi hissetmedi. Orası Hatay'ın Belen İlçesi'ydi. Amanos Dağı eteklerine kurulan Belen, yüzyılın depreminden hiç etkilenmedi. Topraklarının yüzde 85'i dağlardan oluşan Belen İlçesi'nde 3 mahallenin bulunduğu en eski yerleşim yerindeki yapılar depremde de ayakta kalıp dayanıklılığını gösterdi. Asrı deviren yapılarda büyük depremlerin ardından hasarın oluşmadığı gözlendi. İlçedeki 3 mahallede hasar oluşmamasının en önemli nedeni ise kayalık zemine inşa edilmesiydi.







Hal böyle olunca Amanos Dağları'na kurulu ilçe, depremlerin ardından göçlerin ilk durağı noktası haline geldi. Kenti güvenli bulan vatandaşlar yeniden Belen'e yöneldi. Salih Kenanoğlu da İskenderun'daki evini bırakarak Belen'deki yazlık evine taşındığını söyledi:

Belen, Hatay bölgesinde sanırım en korunaklı yer. Kayaların üzerine olduğu için bir sıkıntı yaşamadık. İskenderun merkezde oturuyorduk. İki büyük depremin ardından buraya geldik. Hiçbir sıkıntımız yok. Depremleri de fazla hissetmiyoruz. Buradaki evlerin hiçbirinde hasar yok. Vatandaşlar buraya gelerek kiralık ev ve arsa arıyor. Bölge de kıymetlendi. Buradaki evlerin birçoğu 60-70 senelik, bir çizik bile yok. Güvenle yatıyoruz.



NOTLAR...

Asrın felaketinin ardından soruşturma başlatıldı. İmara aykırı yapılan ve yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 236'ya ulaştı.

Deprem bölgesinde eğitim hız kesmeden devam etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 236 okul öncesi eğitim çadırı, 111 ilkokul, 108 ortaokul, 93 hastane sınıfı, 2 prefabrik okul açıldığını belirtti. Ayrıca LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek amacıyla da 510 destekleme kursunun hizmet verdiğini kaydetti.

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